تعرف على رجل مباراة الزمالك ضد زد في الدوري

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن رجل مباراة الزمالك ضد زد، التي انتهت منذ قليل، وأقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

انتهت مباراة الزمالك ضد زد بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في لقاء شهد حالة طرد في صفوف الأبيض، حيث أشهر محمد الصباحي البطاقة الحمراء في وجه محمد شحاتة في الدقيقة 90+5؛ لحصوله على بطاقتين صفراوتين.

ناصر منسي رجل مباراة الزمالك ضد زد

وحصل ناصر منسي مهاجم الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة الفارس الأبيض أمام زد، وذلك بعد تألقه خلال اللقاء.

أحرز ناصر منسي هدف تعادل الزمالك مع زد في الدقيقة 45+5، كما سجل هدفًا ألغاه الحكم محمد الصباحي بداعي التسلل في الدقيقة 68.

ناصر منسي

zamalek vs zed

وكان مصطفى زيكو افتتح التسجيل لصالح زد بهدف في الدقيقة 25، قبل أن ينجح ناصر منسي في إدراك التعادل.

بتلك النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 29 نقطة، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما وصل رصيد زد إلى 20 نقطة في المرتبة العاشرة.