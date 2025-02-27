زيادة عدد البنوك المخصصة لتحصيل الرسوم الدراسية بالدولار للطلاب الوافدين بجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا عن زيادة عدد البنوك التي يمكن من خلالها تحصيل رسوم الطلاب الوافدين بالجامعة بالدولار الأمريكي، لتصبح 4 بنوك، وذلك لتخفيف الزحام وطول مدة الانتظار التي كانت تواجه الطلاب الوافدين أثناء سدادهم المصروفات الدراسية الخاصة بهم.

أكد حسين أن ذلك تم بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى لاتاحه تحصيل الرسوم الدراسيه بالدولار الامريكى من الطلاب الوافدين بثلاثه بنوك. بما تضمه من منافذ إلكترونية منتشرة في جميع أنحاء محافظة الغربية، مما يعكس حرص الجامعة على تيسير واتاحة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين، ويساهم في جذب المزيد من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، موجها الشكر للمحاسب احمد رشاد امين عام جامعة طنطا، والمحاسب احمد ابراهيم الامين العام المساعد للشئون المالية على جهودهم في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن الجامعة أنشأت مركز لرعاية الطلاب الوافدين منذ مايو ٢٠٢٣ لتقديم الخدمات الداعمة وتيسير الاجراءات وفتح قنوات التواصل المستمرة مع الطلاب الوافدين والوقوف على احتياجاتهم لمواصلة دراستهم