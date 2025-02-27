هواوي تُطلق أكاديمية تكنولوجيا المعلومات ومنتدى المدربين لتعزيز تمكين الشباب وتطوير المهارات الرقمية

نظّمت شركة هواوي مؤتمر أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنتدى المدربين، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء، من بينهم الدكتور شريف كشك، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحوكمة الذكية، والدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، إلى جانب قيادات هواوي في مصر.

شهد المؤتمر تكريم الطلاب المتفوقين الحاصلين على الميداليات الماسية والبلاتينية والذهبية في مسابقات هواوي العالمية والإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى سفراء أكاديميات هواوي في الجامعات المصرية. كما تم الاحتفاء بمدربي الأكاديميات في الجامعات الحكومية والخاصة، إلى جانب خبراء المعهد القومي للاتصالات الذين ساهموا في تأهيل الطلاب وتزويدهم بأحدث التقنيات لتعزيز تنافسيتهم في سوق العمل المحلي والعالمي.

كما كرّمت هواوي مجموعة من المدربين المتميزين على مستوى شمال إفريقيا والعالم، من بينهم الدكتورة أسماء سعفان، والدكتورة ليلى أحمد، والدكتور الحسيني إبراهيم، والدكتور تامر صالح، الحاصلين على لقب "أفضل مدرّب على مستوى شمال إفريقيا"، إضافةً إلى الدكتورة لمياء سعيد الفضالي، التي نالت لقب "أفضل مدرّب على مستوى العالم" في مسابقة هواوي العالمية بالصين.

أكد الدكتور شريف كشك أن أكاديميات هواوي ومسابقاتها أصبحت منصات حقيقية لصناعة قادة المستقبل في التحول الرقمي بمصر، مشيدًا بدور الشركة في دعم الشباب وتأهيلهم لمواكبة التطورات التكنولوجية. كما شدد الدكتور أحمد خطاب على أهمية المبادرات التدريبية في إعداد الكوادر المصرية لوظائف المستقبل، مشيرًا إلى أن التعاون الأكاديمي مع كبرى الشركات العالمية، مثل هواوي، يسهم في تعزيز القدرات الرقمية للشباب بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

من جانبه، اكد دو يونج، نائب رئيس هواوي مصر، التزام الشركة على مدار 25 عامًا بتمكين الجيل القادم من خبراء التكنولوجيا، من خلال تزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة للمساهمة في بناء مستقبل رقمي متطور لمصر.

استعرضت المهندسة أسماء سراج الدين، رئيس أكاديمية هواوي مصر، إنجازات الأكاديميات التي بلغ عددها 120 أكاديمية في أكثر من 55 جامعة وجهة حكومية، مشيرةً إلى خطط الأكاديمية المستقبلية لتأهيل الشباب المصري وتمكينهم من المنافسة في قطاع التكنولوجيا العالمي.

كما نظّمت هواوي منتدى للمدربين، حيث استعرض خبراء هواوي كلاود كيفية توظيف الحوسبة السحابية وأدوات الذكاء الاصطناعي لدعم التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي، بما يعزز الابتكار ويواكب التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا.

توفر أكاديميات هواوي برامج تدريب متكاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، الشبكات، والاتصالات، مما يفتح أمام الطلاب آفاقًا جديدة لاستكشاف إمكاناتهم والمساهمة في تطوير التكنولوجيا التي تشكل مستقبل العالم الرقمي.