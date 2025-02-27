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الخميس 27 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قمة المرحلة النهائية بدوري محترفي اليد.. الأهلي يهزم الزمالك في الثانية الأخيرة

مباراة الأهلي ضد
مباراة الأهلي ضد الزمالك في اليد
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فاز فريق كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره الزمالك بنتيجة 26-25 في  قمة المرحلة النهائية بدوري المحترفين للرجال للموسم المحلي 2024-2025  علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.

وانتهي الشوط الأول بنتيجة 14-13 لصالح الأهلي، في اللقاء الذي أقيم بدون جماهير وفقا لما أسفر عنه الإجتماع الفني للمباراة  وسط السماح بحضور 40 فردا من أسر اللاعبين و أعضاء مجلس إدارة كلا الناديين .

وشهد الظهور الأخير لكلا الفريقين في الدوري فوز الأهلي علي الزهور بنتيجة 32-19 ، فيما فاز الزمالك علي البنك الأهلي بنتيجة 30-23 .

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل .

شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30.

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