الأزهري يلتقى وزير للشؤون الدينية الماليزي

التقى وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري بالوزير في مكتب رئيس الوزراء الماليزي للشؤون الدينية، داتوء سري الدكتور محمد نعيم مختار، وعدد من قادة وزارة الشؤون الدينية الماليزية، حيث دار بينهما نقاش معمق حول مستجدات التعاون في الشؤون الدينية، وإدارة الأوقاف، والتعليم الديني، والتنمية المجتمعية.

خلال اللقاء، أطلع الوزير نظيره الماليزي على الخطوات التنفيذية لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصر وماليزيا، موضحًا أنه أنشأ لجنة داخل وزارة الأوقاف للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية، كما تم التعاون مع السفارة الماليزية بالقاهرة لتأسيس لجنة ثنائية مشتركة تعمل على تنسيق الجهود في مجالات التعليم الديني، والدعوة، وترسيخ الفكر الوسطي والاعتدال.

وشهدت المناقشات تبادل الرؤى حول سبل تعزيز الاستفادة من الأوقاف، ودورها في دعم المشروعات التعليمية والتنموية، إلى جانب بحث آليات تدريب الأئمة الماليزيين ضمن برامج علمية متخصصة في مصر، بهدف تأهيلهم لنشر الخطاب الإسلامي الوسطي ومواجهة التحديات الفكرية الراهنة، وذلك على ضوء التنسيق المشترك عالي المستوى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء ماليزيا داتو سري أنور إبراهيم.