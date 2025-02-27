الزمالك يواصل نزيف النقاط في الدوري بالتعادل مع زد

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع ضيفه زد بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تبادل لاعبو الزمالك وزد الاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات اللعب في الشوط الأول، حيث انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب، في ظل وجود فاعلية هجومية من الأبيض والتزام دفاعي من الفريق الضيف.

الزمالك تحت قيادة بيسيرو يتعادل للمرة الثالثة بنتيجة 1-1

تقدم زد على الزمالك بهدف في الدقيقة 25، سجله مصطفى زيكو بعد ارتباك خط دفاع الفارس الأبيض، ليسدد كرة ارتدت في ركلة ركنية.

وكاد أحمد مصطفى زيزو أن يسجل هدف التعادل لفريق القلعة البيضاء بعد مرور 10 دقائق فقط من هدف زد، لكن كرته الرأسية ارتطمت في العارضة.

ومن ركلة ركنية أيضًا، أحرز ناصر منسي هدف التعادل لفريق الزمالك في الدقيقة 45+5، لينقذ فريقه من الخروج من الشوط الأول متأخرًا بهدف.

وفي الشوط الثاني، ضغط الزمالك بقوة على مرمى زد، وفرض أسلوب لعبه على الضيوف، حيث سجل ناصر منسي هدفًا في الدقيقة 68 لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

وفي الوقت بدل من الضائع، أشهر محمد الصباحي حكم مباراة الزمالك ضد زد، البطاقة الحمراء في وجه محمد شحاتة لاعب الأبيض في الدقيقة 90+5؛ لحصوله على بطاقتين صفراوتين.

بذلك، واصل فريق الزمالك نزيف النقاط تحت قيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق، ليتعادل للمرة الثالثة بنتيجة 1-1 منذ توليه المهمة الفنية.

بتلك النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 29 نقطة، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما وصل رصيد زد إلى 20 نقطة في المرتبة العاشرة.