هيئة الاستعلامات: وفدان من إسرائيل وقطر يصلان القاهرة لاستكمال المفاوضات

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن وفدين من إسرائيل وقطر وصلا إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بمشاركة ممثلين عن الجانب الأمريكي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات، أن الأطراف المعنية بدأت مباحثات مكثفة لبحث المراحل التالية من اتفاق التهدئة بغزة وسط جهود متواصلة لضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها.

وأضافت أن الوسطاء يبحثون سبل تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة السكان ودعم الاستقرار في المنطقة.

