جيسون ستاثام يعود للجزء الثاني من فيلم "The Beekeeper"





تقرر أن يبدأ إنتاج فيلم ميراماكس في الخريف، حيث يتولى المخرج تيمو تجاجانتو إخراج الجزء الثاني من الفيلم خلفا لديفيد آير، الذي أخرج الجزء الأول من الفيلم المثير الذي يدور حول المؤامرات، والذي عرض لأول مرة في يناير الماضي وحقق إيرادات بلغت 152 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

يلعب ستاثام دور آدم كلاي، قاتل حكومي متقاعد (عميل سابق في "مربي النحل" تحول إلى حارس حقيقي لخلايا النحل) يعود إلى اللعبة بعد هجوم تصيد يستهدف المرأة العجوز الطيبة (فيليشيا راشد) التي يستأجر منها حظيرة، ويسرق ملايين الدولارات من مؤسسة خيرية تديرها. وبينما يتحول كلاي إلى محارب شرس في سعيه للانتقام، يتحول الفيلم إلى نوع من أفلام الحركة التي يتوقعها الجمهور من ستاثام - مع محاربه الأشعث الأصلع الذي يترك وراءه أثرًا دمويًا، لكنه في النهاية يهزم الأشرار.