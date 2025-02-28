قبل الجولة الـ23.. صراع القمة والهبوط يشتعل في الدوري السعودي

تشهد منافسات دوري روشن السعودي صراعًا محتدمًا على مختلف المستويات، سواء فى القمة بين الهلال والاتحاد والنصر، أو فى المراكز المؤهلة لدورى أبطال آسيا، بالإضافة إلى الصراع الشرس فى قاع الترتيب لتفادي الهبوط.

وقبل الجولة الـ23، يترقب عشاق الكرة السعودية مواجهات نارية قد تغير خريطة الترتيب بشكل كبير.

الهلال والأهلى.. قمة نارية فى المملكة أرينا

يستعد ملعب "المملكة أرينا" لاستضافة قمة من العيار الثقيل بين الهلال صاحب المركز الثانى 51 نقطة والأهلى صاحب المركز الخامس 44 نقطة.

وكان الهلال قد فاز فى لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، لكن الأهلى يدخل المباراة برغبة الثأر وتحقيق الفوز لتضييق الفارق مع فرق المقدمة.

فى المقابل، يسعى الهلال لمواصلة الضغط على الاتحاد المتصدر 56 نقطة من أجل تقليص الفارق وإعادة المنافسة على اللقب.

الشباب وضمك.. صراع متكافئ فى منتصف الترتيب

يحتضن "استاد الأمير خالد بن سلطان" مواجهة صعبة بين الشباب 36 نقطة وضمك، حيث يسعى الأول إلى تحسين مركزه واقتحام المربع الذهبى، بينما يطمح ضمك للخروج من المناطق الخطرة.

اللقاء السابق انتهى لصالح ضمك بنتيجة 1-0، مما يعكس مدى الندية المتوقعة فى هذه المواجهة.

ويسعى المحترف المصرى طارق حامد للدخول فى قائمة فريقه ضمك بعد الإصابة التى ألمت به وأبعدته عن الفريق لعدد من الجولات.

العروبة والنصر.. فرصة لتعزيز حظوظ العالمي

يحل النصر ضيفًا على العروبة فى لقاء تبدو كفته فيه أرجح، بعدما حسم مواجهة الذهاب بنتيجة 3-0. النصر يحتل المركز الثالث بـ47 نقطة، ويطمح للفوز لمواصلة مطاردة الهلال والاتحاد. أما العروبة، فيسعى للخروج بنتيجة إيجابية على أرضه رغم صعوبة المهمة.

صراع الهدافين.. رونالدو فى الصدارة

يواصل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو (النصر) تصدر ترتيب هدافى الدورى برصيد 17 هدفًا، يليه كريم بنزيما (الاتحاد) بـ16 هدفًا، بينما يأتى ماركوس ليوناردو (الهلال) وجوليان كينونيس (القادسية) برصيد 15 هدفًا لكل منهما.

كما يتواجد كل من عبدالرزاق حمدالله (الشباب) وإيفان تونى (الأهلي) بـ13 هدفًا، يليه ألكسندر ميتروفيتش (الهلال) بـ12 هدفًا.

ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الـ23

يواصل الاتحاد تصدر جدول ترتيب دورى روشن السعودى برصيد 56 نقطة بعد سلسلة من الانتصارات، ويلاحقه الهلال فى المركز الثانى بـ51 نقطة، ساعيًا لاستعادة الصدارة فى الجولات المقبلة.

أما النصر، فيحتل المركز الثالث بـ47 نقطة متساويًا مع القادسية الذى يقدم موسمًا استثنائيًا. فى المركز الخامس، يأتى الأهلى بـ44 نقطة، بينما يسعى الشباب (36 نقطة) للاقتراب من المربع الذهبى.

وفى قاع الترتيب، يشتد الصراع لتجنب الهبوط، حيث يحتل الفيحاء المركز الـ14 بـ21 نقطة، يليه الفتح 19 نقطة ثم الرائد 17 نقطة.

أما المركزان الأخيران، فيشغلهما الأخدود بـ16 نقطة والوحدة بـ13 نقطة، مما يجعل الجولات القادمة بمثابة معركة بقاء حاسمة.

مع اشتداد المنافسة فى الجولات المتبقية، يترقب عشاق الدورى السعودى مواجهات حاسمة ستحدد شكل المنافسة على اللقب، المقاعد الآسيوية، وصراع البقاء. هل يحافظ الاتحاد على الصدارة أم يتمكن الهلال أو النصر من قلب الطاولة وهل تنجح فرق القاع فى تفادى الهبوط؟