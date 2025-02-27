بـ7 مليارات جنيه.." تساهيل" تُنجز أكبر إصدار صكوك في إفريقيا لدعم رواد الأعمال

أعلنت تساهيل، المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال في مصر وإحدى شركات إم-إن-ني حالاً، عن تنفيذ أكبر إصدار صكوك في تاريخ المؤسسات المالية غير المصرفية في مصر، بقيمة 7 مليارات جنيه مصري، وهو الأكبر من نوعه في إفريقيا لجهة غير حكومية وأضخم إصدار لصكوك اجتماعية مستدامة.

حصلت الصكوك على تصنيف ائتماني "A" من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، ودرجة استدامة "ممتازة" (SQS1) من وكالة موديز، مما يعكس التزام تساهيل بمبادئ الصكوك الاجتماعية وفق معايير جمعية أسواق رأس المال الدولية (ICMA). كما شهد الإصدار معدل تغطية 1.2 مرة، ما يؤكد جاذبيته في السوق المالية.

ويهدف التمويل إلى دعم استراتيجية تساهيل لتوفير حلول مالية للفئات غير القادرة على الوصول للخدمات المصرفية التقليدية، مما يعزز دورها في تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة وتعزيز الشمول المالي في مصر.

تم إصدار الصكوك بفترة استحقاق 5 سنوات، وهي مُهيكلة كصكوك مضاربة، وحصلت على اعتماد اللجنة الشرعية المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة الرقابة الشرعية لشركة الصكوك، لضمان توافقها مع مبادئ التمويل الإسلامي.

صرح منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إم-إن-ني حالاً، بأن تساهيل تتوسع في قنوات تمويل جديدة وتعمل على تنويع مصادرها لدعم نمو محفظتها الائتمانية، مما يتيح لها تلبية احتياجات شريحة أكبر من السوق وتحقيق تأثير اقتصادي ملموس داخل مصر وخارجها.

من جانبه، أكد إسلام أيوب، العضو المنتدب لشركة تساهيل، أن هذا الإصدار يمثل خطوة فارقة لقطاع التمويل غير المصرفي، حيث يعزز قدرة الشركة على تقديم حلول مالية مبتكرة تسهم في تمكين رواد الأعمال، الذين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد المصري.

تم تنفيذ الإصدار تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، بدعم من مستشارين ماليين وقانونيين بارزين، منهم البنك التجاري الدولي (CIB) وسي آي كابيتال (CI Capital) كمستشارين ماليين، ومكتب معتوق بسيوني والحناوي كمستشار قانوني، وكي بي إم جي حازم حسن كمدقق حسابات. كما تم إصدار الصكوك عبر شركة ألكان للصكوك، وغطتها مجموعة من البنوك الكبرى، من بينها البنك التجاري الدولي، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك البركة، بنك القاهرة، بنك الشركة العربية المصرفية (SAIB)، بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC)، بنك أبوظبي الأول مصر، بنك فيصل الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري.

يُشكل هذا الإصدار خطوة استراتيجية تدعم جهود تساهيل في تعزيز الشمول المالي وتمكين المشروعات الصغيرة، مما يعزز مكانتها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام في مصر.