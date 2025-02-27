مجلس جامعة سوهاج يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان

استهل مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة جلسته رقم ٢١٧ لشهر فبراير ٢٠٢٥ بتوجيه برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، سائلين المولى أن يكلل جهوده بالتوفيق والسداد، وأن يُعيدَ هذه الأيام المباركة علي مصر والأمة العربية والإسلامية فى أمن وإستقرار.

كما وجه مجلس الجامعة التهنئة لكلاً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و للدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، و لفضيلة الدكتور نظير عياد مفتى جمهورية مصر العربية.

وأوضح النعماني ان المجلس ناقش عدد من الموضوعات الهامة ومنها الموافقة علي تعديل اللائحة الداخلية لكلية الصيدله" بكالوريوس الصيدلة فارم دي-فارم دي كلينكال" بنظام الساعات المعتمدة وذلك بعد عمل التعديلات اللازمة لفصل قسم الصيدلانيات والصيدلة الاكلينيكية الي قسمين منفصلين، و موافقة القسم علي فصل القسم الي قسمي" الصيدلانيات والتكنولوجيا الصيدلية- الصيدلة الاكلينيكية"

وأضاف انه تم الموافقة علي مذكرة التفاهم بين قسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة سوهاج، وقسم العلوم الجزئية بجامعة هنان بجمهورية الصين الشعبية، والموافقة علي تقديم دراسة جدوي تشمل الامكانيات المادية والبشرية اللازمة لبدء الدراسة ببرنامج الدراسات العليا بالأقسام المختلفة بناء علي توصية لجنة قطاع الدراسات الصيدلية في هذا الشأن.

يذكر انه تم الموافقة على تعيين ٣ أعضاء هيئة تدريس في وظيفة أستاذ بكليتي الطب والصيدلة، وعدد ١٢ من أعضاء هيئة التدريس في وظيفة مدرس بكليتي الطب والطب البيطري، ومنح درجة الدكتوراة لعدد ١٨ عضو هيئة تدريس بكليات الطب، الزراعة، العلوم، التربية، التربية الرياضية، الآداب ومنح درجة الماجستير لعدد ٢٣ عضو هيئة التدريس بكليات الآداب، التربية، العلوم، الطب، الآداب، والتربية الرياضية، التجارة، التمريض، الطب البيطري، الزراعة.

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