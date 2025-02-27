إقبال جماهيري على معرض أهلا رمضان بكوم حمادة في ثالث أيامه

شهد معرض أهلا رمضان بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، إقبالا جماهيريا ملحوظا، وسط إشادات من الأهالي بالتخفيضات على الكثير من السلع.

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، معرض أهلا رمضان بكوم حمادة أول أمس الثلاثاء، مؤكدة أهمية معارض "أهلًا رمضان" ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي.

وأشارت محافظ البحيرة، إلى أن الدولة تعمل على توفير حلول واقعية وعملية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، مما يعكس حرص الدولة على تقديم الدعم الفعّال لكل فئات المجتمع، لا سيما الفئات البسيطة ومحدودة الدخل، جاء ذلك خلال افتتاحها اليوم لمعرض "أهلًا رمضان" بجوار جراج الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، بحضور الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، واللواء حسن موافى السكرتير العام للمحافظة.

كما شهد المعرض لليوم الثالث على التوالي وجود مسئولي التموين بكوم حمادة بكثافة لمتابعة استمرار التخفيضات على السلع المعروضة، وضمان وود السلع في كل الأوقات.

وأكد يوسف منصور رئيس قسم الرقابة بتموين كوم حمادة، ومصطفي عبده المفتش بإدارة التموين، أن هناك تعليمات من محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين بالبحيرة ومحمد فوزي مدير إدارة كوم حمادة، بالتواجد المستمر داخل المعرض والمرور في أوقات مختلفة للإطمئنان على وجود السلع والعمل بالأسعار المخفضة.

وأشار الدكتور سعيد فرحات مدير الإدارة البيطرية بكوم حمادة، إلى أن جميع اللحوم المعروضة تم ذبحها بمجزر كوم حمادة، تحت إشراف الطب البيطري، لافتا إلى المتابعة المستمرة لضمان جودة المعروض منها.