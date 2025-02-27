جواو فيليكس يقود تشكيل ميلان ضد بولونيا في الدوري الإيطالي

أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بولونيا، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة ببطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق ميلان، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره بولونيا بملعب ريناتو دالارا، في لقاء ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود البرتغالي جواو فيليكس تشكيل ميلان أمام بولونيا، إذ يتواجد ضمن رباعي هجومي رفقة مواطنه رافائيل لياو والمكسيكي سانتياجو خيمينيز والأمريكي يونس موسى.

يحتل ميلان المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة، بفارق الأهداف عن بولونيا صاحب المرتبة الثامنة.

تشكيل ميلان ضد بولونيا

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: أليخاندرو خيمينيز - مالك ثياو - بافلوفيتش - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: تيجاني ريندرز - يوسف فوفانا - يونس موسى

وفي الهجوم: جواو فيليكس - سانتياجو خيمينيز - رافائيل لياو.