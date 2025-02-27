شراكة مصرية إيطالية لدعم التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة.. عصمت: الإسراع في تنفيذ الربط الكهربائي بين البلدين.. هشام عيسى: مصر بها مناطق عديدة تصلح لمزارع الرياح 

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير ميكيلي كوراني سفير إيطاليا لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة وجذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات الكهرباء ، ومتابعة مستجدات مشروع الربط الكهربائي المصرى الإيطالي ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

رحب الدكتور محمود عصمت بالسفير الإيطالي ، مشيدا بالعلاقات والتعاون والشراكة بين البلدين فى المجالات الاقتصادية وقطاعات الطاقة المختلفة ، مشيرا إلى فرص دعم وتعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيأتها التابعة وبين الشركات الإيطالية ، لاسيما فى مجال المهمات الكهربائية ، وتم بحث آلية توفير الدعم الحكومي من جانب الدولتين للإسراع فى مجريات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا وزيادة مساهمة الشركات الإيطالية في مشروعات القطاع فى اطار التعاون بين البلدين في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة الطاقة المتجددة وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة فى اطار مشروع الربط بين الشبكة الكهربائية فى الدولتين.

بدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، تسعي مصر لتنويع مصادر الطاقة من خلال التوسع فس مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، ووفقًا للاستراتجية المصرية 2050 لمواجهة تغير المناخ تركز مصر على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وزيادة نسبة الاعتماد عليه، كما تسهم الطاقة المتجددة "من الطاقة الشمسية والرياح" في انتاج الطاقة الكهربائية في مصربنحو 4,4% عامي 2019- 2020 ويستهدف أن تصل هذه النسبة إلى نحو 42% بحلول عام 2035.

ويضيف" إمام": الشراكات الدولية فرصة لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات الحديثة بين البلدان ، والشراكة الايطالية جزء من التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها ، الطاقة النظيفة ، ومشروع الربط الكهربائي بين قارتي افريقيا وأوروبا والذى يتم عبر مصر وإيطاليا بواسطة القطاع الخاص فى البلدين .

كما أوضح الدكتور محمود عصمت أن جزء كبير من المهمات الكهربائية الخاصة بمشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى تأتي من إيطاليا وفى هذا الاطار تم التأكيد على المخطط الزمنى لتوريد المهمات الخاصة بالمشروع فى ظل الالتزام بدخول الربط المصرى السعودى الخدمة مطلع الصيف المقبل

واكد ان قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل لتطوير وتحديث الشبكة الموحدة فى اطار خطة عامة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة من خلال العمل مع الشركاء ، وكذلك مواصلة تقديم التيسيرات والتسهيلات الممكنة لتمويل مشروعات الكهرباء النظيفة منخفضة الكربون وهناك حرص على تعزيز وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة فى هذا المجال.

بدوره يقول أستاذ علوم المناخ، هشام عيسي، تتبني مصر استراتجية لمواجهة تأثير تغير المناح بمحاور خمسة وهي العمل على تحقيق النمو اقتصادي منخفض الانبعاثات الكربونية والعمل على بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغيرات المناخ علاوة عن تحسين حوكمة وإدارة العمل المشروعات المناخية، والعمل على تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية وأخيرًا تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي.

ويضيف"عيسي: تتوسع مصر في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومصر بها مناطق عديدة تصلح لمزارع الرياح في أكثر من 8 مواقع منتشرة في الجمهورية ونحتاج لمزيد من التمويلات الخضراء التي تساهم في اتاحة الفرص للتوسع

من جانبه أشاد السفير ميكيلي كوراني بالإنجازات والعمل السريع والمتطور في قطاع الكهرباء ، مشيرا إلى استمرار العمل والتعاون وتوفير الدعم اللازم لمشروع الربط الكهربائي بين الدولتين

واكد على قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا ، والحرص على تشجيع مزيد من المستثمرين الإيطاليين على ضخ استثمارات جديدة بمصر فى ظل الاجراءات الحكومية لتشجيع الاستثمار الأجنبي وخاصة فى قطاع الطاقة .