مصطفى بكري: الرئيس السيسي رجل أزمات وعارف معنى الأمن القومي.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل أزمات، ويدرك جيدًا معنى الأمن القومي، ويعي تمامًا أبعاد القضية الفلسطينية والظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

وأضاف بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن رئيس الأركان الإسرائيلي يقول: "إن دولة إسرائيل تشعر بالقلق من التهديد الأمني القادم من مصر، لأن مصر لديها جيش كامل مزود بأسلحة متطورة وطائرات وغواصات وصواريخ، وعدد كبير للغاية من الدبابات ومقاتلات المشاة".

وأشار بكري، إلى تصريحات مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة الأيام الماضية بشأن مخاوف إسرائيل من الجيش المصري، وأرد بأن مصرلديها إدارة قوية وجيش وطني قوي وشعب واع بما يحدث وإحنا لحمنا مر ومحدش يحاول يستفزنا.

وبشأن وضع قطاع غزة تحت مسئولية مصر لمدة 15 عاما، صرح بكري بأن مصر لن تتورط في أي صورة من صور التهجير المخطط من قبل تل أبيب وواشنطن، مواصلا: "أي أطروحات تلتف حول ثوابت الموفق المصري والعربي التي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة هي أطروحات مرفوضة وغير مقبولة".

وتابع مصطفى بكري قائلا: "لازم نكون حريصين، وزي ما قال الرئيس ومن بعده وزير الدفاع لازم قواتنا تبقي في أعلى جاهزية لأي تطورات مفاجئة، مهم عملوها قبل كده في 56 وفى 67".