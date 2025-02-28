بين العجز العسكري والتدخلات الخارجية| أزمة الكونغو تتفاقم: صراع النفوذ في شرق الجمهورية.. «إم 23» بين الدعم الرواندي والعجز الحكومي

إن تداعيات هذا التوسع العسكرى لا تقتصر على الأبعاد العسكرية فحسب، بل تمتد إلى الجوانب الاقتصادية والإنسانية، حيث أدى سيطرة حركة إم 23 على طرق التجارة والبنية التحتية الحيوية إلى إضعاف الاقتصاد المحلى وزيادة معاناة المدنيين.

كما أن الانقسامات داخل القوات الكونغولية، وتراجع دعم الحلفاء الإقليميين، إلى جانب الضغوط الدولية على رواندا، تجعل من هذا الصراع نقطة تحول رئيسية قد تعيد رسم خارطة النفوذ فى شرق الكونغو، مما يستدعى إعادة تقييم الاستراتيجيات الأمنية والسياسية لمواجهة هذا التهديد المتصاعد.

وقد استولت حركة إم 23 المدعومة من رواندا على عاصمة مقاطعة جنوب كيفو، بوكافو، واستمرت فى التقدم على عدة محاور فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. استولت حركة إم 23 على عدة بلدات مع الحد الأدنى من المقاومة أثناء تقدمها لمسافة 18 ميلًا على طول الطريق السريع RN2 من معقل الجيش الكونغولى (FARDC) فى مطار كافومو إلى بوكافو فى 14 فبراير.

تفاقم الأوضاع الإنسانية والنزوح الجماعى للسكان

وفرت عناصر القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ومقاتلو الميليشيات المتحالفة والجنود البورونديون من بوكافو فى ١٣ فبراير بسبب نقص الدعم الجوى من مطار كافومو وتجنب الخسائر. سيطرت حركة إم ٢٣ على جميع النقاط الرئيسية فى بوكافو بحلول ١٦ فبراير.

التقدم جنوبا

واصلت حركة إم ٢٣ تقدمها فى جنوب كيفو على محورين منفصلين بعد أن استولت على بوكافو. تقدمت المجموعة المتمردة جنوبًا من بوكافو على طول الطريق السريع RN٥ وهى على بعد حوالى ٢٢ ميلًا من أوفيرا بعد أن استولت على عدة بلدات بالقرب من منطقة الحدود الثلاثية فى جنوب غرب رواندا وشمال غرب بوروندى وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية فى ١٨ فبراير. أوفيرا هى ثانى أكثر المدن اكتظاظًا بالسكان فى جنوب كيفو ومركز نقل مع إمكانية الوصول إلى بحيرة تنجانيقا والعاصمة الاقتصادية لبوروندى، بوجومبورا، على بعد حوالى ١٦ ميلًا إلى الشرق. ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية والمحلية أن جنود القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية فروا فى البداية إلى أوفيرا فى ١٣ فبراير ثم تراجعوا جنوبًا من أوفيرا فى ١٩ فبراير.

تقدمت قوات حركة إم٢٣ جنوب غربًا على الطريق السريع RN٢ من بوكافو باتجاه كاميتوغا، مركز تعدين الذهب ومدينة بوابة إلى المناطق الجنوبية الوسطى من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

استولت حركة إم ٢٣ على والونغو، وهى قرية تقع على بعد حوالى ٢٠ ميلًا جنوب بوكافو و٨٠ ميلًا من كاميتوغا، فى ١٧ فبراير. تداول حساب على وسائل التواصل الاجتماعى الكونغولية مقطع فيديو لـ "الجنرال" برنارد بيامونغو من حركة إم٢٣ وهو يندد بحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية أثناء خطاب فى والونغو.

وفى الوقت نفسه، استأنفت حركة إم٢٣ هجومها على بعد ٢٦٥ ميلًا شمال بوكافو فى مقاطعة شمال كيفو على طول الطريق السريع RN٢ باتجاه عاصمة المقاطعة لوبيرو، وهى آخر معقل للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية قبل المركز التجارى بوتيمبو. واستولت حركة إم٢٣ على مامباسا، حيث أوقفت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية تقدم حركة إم٢٣ السابق فى أواخر ديسمبر، وتقدمت تسعة أميال أخرى إلى قرية كيتسومبيرو يومى ١٨ و١٩ فبراير.

ومنذ ذلك الحين، حاولت حركة إم٢٣ تطويق المواقع الدفاعية الكونغولية شمال كيتسومبيرو، حيث أفادت وسائل الإعلام الكونغولية أن بعض عناصر القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية فروا بالفعل نحو بلدة لوبيرو.

التمهيد للعمليات

لقد مهدت تقدمات حركة إم ٢٣ الظروف أمام الجماعة لتوسيع حملتها إلى داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال تعزيز خطوط إمدادها مع رواندا وتأمين الوصول إلى الطرق التى تربط المناطق المجاورة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

واستولت حركة إم ٢٣ على بلدة ماسيسى فى الرابع من يناير وعدة بلدات أخرى رئيسية تقع على مفترق طرق قبل أن تسيطر على غوما عاصمة مقاطعة شمال كيفو فى أواخر يناير. وسوف تعمل سيطرة حركة إم ٢٣ على الحدود بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على تعزيز قدرة حركة إم ٢٣ ورواندا على إعادة إمداد وتعزيز القوات من رواندا. وقد اتهمت الأمم المتحدة والولايات المتحدة رواندا بنشر ما يقدر بنحو ٣٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ جندى لدعم حركة إم ٢٣ وتزويد الجماعة بالتدريب والمعدات العسكرية. وتقع بوكافو على طول الطرق السريعة الرئيسية التى تمتد مئات الأميال إلى الشمال الغربى إلى كيسانجانى وإلى الجنوب والجنوب الغربى إلى المناطق الغنية بالمعادن فى لوبومباشى وكاساى. لوبومباشى وكينسانجانى هما ثانى ورابع أكبر مدينتين من حيث عدد السكان فى جمهورية الكونغو الديمقراطية على التوالى.

الآثار الاقتصادية

كما أن سيطرة حركة إم ٢٣ على بوكافو وبحيرة كيفو تمنح حركة إم ٢٣ ورواندا فوائد اقتصادية كبيرة. ستستفيد الجماعة المتمردة من السيطرة على النشاط الاقتصادى المحلى بين غوما وبوكافو، وهما المركزان اللوجستيان والتجاريان الرئيسيان على طول الحدود بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وبحيرة كيفو. كلتا المدينتين هما نقطتا معالجة المعادن الرئيسية ونقاط العبور لصادرات الذهب والقصدير الخام والتنتالوم والتنغستن من المناطق المجاورة. ستسمح سيطرة حركة إم ٢٣ على منطقة بوكافو لحركة إم ٢٣ بفرض ضرائب على أنشطة التعدين والصادرات كما فعلت المجموعة فى شمال كيفو. وأفادت الأمم المتحدة فى ديسمبر ٢٠٢٤ أن حركة إم ٢٣ حققت ما يقرب من ٨٠٠ مليون دولار من هذه الضرائب بين أبريل وديسمبر ٢٠٢٤.

تمنح تقدمات حركة إم٢٣ الجماعة السيطرة على الموارد المائية لبحيرة كيفو وحوض نهر روسيزى. تسيطر حركة إم٢٣ على الموانئ الكونغولية على بحيرة كيفو، مما سيوفر فرصًا لحركة إم٢٣ لفرض الضرائب على اقتصاد الصيد المحلى والسيطرة على حركة البضائع والأشخاص على بحيرة كيفو.

وتستخرج رواندا بالفعل غاز الميثان من بحيرة كيفو، التى تولد ما يقرب من ثلث إنتاج الكهرباء المحلى فى رواندا، وتنفذ عمليات استكشاف النفط والغاز بالقرب من بحيرة كيفو. وتتقاسم بوروندى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا العديد من السدود الكهرومائية على نهر روسيزى الواقعة على طول الأراضى الخاضعة لسيطرة حركة إم٢٣. يتدفق نهر روسيزى جنوبًا من بحيرة كيفو فى بوكافو إلى بحيرة تنجانيقا بالقرب من أوفيرا.

التقدم شرقا

ومن المرجح أن تستمر حركة ٢٣ مارس فى التقدم فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب عدم فعالية القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية فى حين تسعى الحكومة الكونغولية إلى الحصول على دعم خارجى أكثر فعالية. وقد واجهت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية قضايا الفساد المستشرى، والولاءات المنقسمة، وسلاسل القيادة غير الرسمية، ونقص المعدات العسكرية التى حدت من فعاليتها منذ تشكيلها فى عام ٢٠٠٣. وكانت وحدات القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية حول بحيرة كيفو غير فعّالة فى القتال ضد تقدم حركة ٢٣ مارس منذ يناير، وتخلت عن مواقعها مرارًا وتكرارًا دون قتال. وقد قوضت هذه الإخفاقات تحالف القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية مع مقاتلى الميليشيات المحلية الذين يحاولون وقف حركة ٢٣ مارس.

وذكرت مصادر أمنية فى جنوب كيفو أن جنود القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية اشتبكوا مع الميليشيات الموالية للحكومة على طول الطريق السريع رقم ٥ بعد أن حاولت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية الانسحاب من بوكافو دون قتال. ونقلت وكالة رويترز عن جنرال فى القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية انتقاده لمقاتلى وازاليندو وتساءل عن قرار رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدى بتجنيد وتسليح المقاتلين "المدربين تدريبًا سيئًا".

الحكومة والبحث عن مساعدات

سعت الحكومة الكونغولية للحصول على المساعدة من تشاد حيث قللت بوروندى وجماعة التنمية لجنوب إفريقيا (SADC) من دعمهما العسكرى للحكومة الكونغولية.

وانسحب عدد غير محدد من الجنود البورونديين من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر الحدود بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندى بعد أن قال الرئيس البوروندى إيفاريست ندايشيمى إن المسئولين الروانديين أكدوا له أن رواندا لن تهاجم بوروندى.

وتكبدت القوات البوروندية خسائر فادحة ضد قوات M٢٣ فى منطقة ماسيسى فى شمال كيفو وبلدة مينوفا شمال بوكافو فى عام ٢٠٢٥. كانت القوات البوروندية موجودة فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ أواخر عام ٢٠٢٢ لاحتواء نفوذ رواندا المتزايد وبلغ عددهم مؤخرًا سبع كتائب وأكثر من ١٠٠٠٠ جندى.

وقد حصرت مجموعة دول جنوب أفريقيا للتنمية قواتها فى قواعدها ولم ترسل تعزيزات منذ أن تكبدت قواتها خسائر فى القتال الدائر حول غوما فى أواخر يناير، كما دعت العديد من الدول المساهمة بقوات فى مجموعة دول جنوب أفريقيا للتنمية إلى سحب قوات مجموعة دول جنوب أفريقيا للتنمية بالكامل.

وقد تعزز القوات التشادية والجنوب أفريقية المواقع الكونغولية خارج شمال وجنوب كيفو لمنع حركة إم ٢٣ من التقدم عبر جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن تشيسكيدى طلب قوات ومعدات عسكرية من الرئيس التشادى محمد إدريس ديبى لمواجهة حركة إم ٢٣. ونشرت جنوب أفريقيا ٧٠٠ جندى إضافى فى لوبومباشى، التى تقع على بعد أكثر من ٦٠٠ ميل جنوب بوكافو بالقرب من الحدود الزامبية.

الغرب ورواندا

ولكن الغرب يزيد الضغوط على رواندا لسحب قواتها من جمهورية الكونغو الديمقراطية وخفض دعمه لحركة إم٢٣، وهو ما من شأنه أن يقلل من فعالية حركة إم٢٣ العسكرية.

وفى العشرين من فبراير فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الجنرال الرواندى المتقاعد جيمس كاباريبى والمتحدث باسم حركة إم٢٣ لورانس كانيوكا كينغستون.

ولعب كاباريبى دورًا رئيسيًا فى الدعم العسكرى الرواندى السابق للمتمردين الكونغوليين خلال حربى الكونغو الأولى والثانية، وهو يلعب الآن دورًا "مركزيًا" فى الدعم الرواندى لحركة إم٢٣.

وقالت الولايات المتحدة إن كاباريبى هو وسيط بين حركة إم٢٣ وحركة إم٢٣، ويدير الدعم العسكرى الرواندى للجماعة، ويدير عائدات حركة إم٢٣ من المعادن من منصبه الرسمى كوزير دولة رواندا للتكامل الإقليمى. كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين تابعتين لكانيوكا.

وتأتى العقوبات الأمريكية وسط ضغوط متزايدة على رواندا من أوروبا. فقد دفعت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة فى التاسع عشر من فبراير إلى إصدار قرار قوى من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدين حركة ٢٣ مارس ورواندا.

ويقال إن مشروع القرار يدين حركة ٢٣ مارس ويطالب الجماعة بوقف تقدمها، ويدعو رواندا إلى وقف دعمها لحركة ٢٣ مارس والانسحاب من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويحذر من فرض عقوبات مستقبلية مستهدفة ضد قيادة حركة ٢٣ مارس و"الداعمين الخارجيين" لها. ودعت المملكة المتحدة وفرنسا رواندا مباشرة إلى الانسحاب من المناطق التى تسيطر عليها حركة ٢٣ مارس ووقف دعمها للجماعة بعد استيلاء حركة ٢٣ مارس على بوكافو. وفى الثالث عشر من فبراير، أقر البرلمان الأوروبى قرارًا يطالب الاتحاد الأوروبى بوقف المساعدات الإنسانية والعسكرية المباشرة لرواندا وتعليق اتفاق الاتحاد الأوروبى بشأن سلاسل توريد المعادن مع رواندا.

إن خسارة الدعم الرواندى من شأنها أن تقوض بشدة القدرة العسكرية لحركة إم ٢٣. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن المعدات العسكرية الرواندية المتقدمة والآلاف من القوات الرواندية فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية تشكل عنصرًا أساسيًا فى "القوة القتالية المتفوقة" لحركة إم ٢٣.

وقد خفضت رواندا دعمها لحركة إم ٢٣ وسمحت للجماعة بالانهيار تحت ضغط من الأمم المتحدة وقوات القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية فى عامى ٢٠١٢ و٢٠١٣ بعد أن علق المجتمع الدولى ٢٤٠ مليون دولار من المساعدات لرواندا كجزء من العقوبات الواسعة النطاق.

يأتى ما لا يقل عن ثلث ميزانية رواندا من المساعدات الخارجية، وتُظهر أرقام البنك الدولى لعام ٢٠٢١ أن مبلغ ١.٢٥ مليار دولار الذى تلقته رواندا فى شكل مساعدات إنمائية رسمية كان يعادل ٧٤ فى المائة من إنفاق الحكومة المركزية فى ذلك العام. حذر الرئيس الرواندى بول كاغامى فى ١٢ فبراير ٢٠٢٥ من أن رواندا لن "تخيفها" العقوبات.

محادثات السلام

ولقد تعثرت محادثات السلام الدولية والمحلية المختلفة، وما زال مركز السلام والديمقراطية يقدِّر أن الحكومة الكونغولية لن تكون راغبة فى الرضوخ للمطالب المتطرفة التى تطالب بها حركة ٢٣ مارس ورواندا. ولم تنفذ البلدان الأعضاء فى مجموعة شرق أفريقيا وسادك حتى الآن العديد من التوصيات الصادرة عن قمة الكتلة المشتركة فى منتصف فبراير.

ووقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على بيان يدعو إلى دمج عمليتى السلام فى لواندا ونيروبى ويوجه وزراء دفاع مجموعة شرق أفريقيا وسادك إلى وضع خطة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بحلول الثالث عشر من فبراير. ولكن قمة الاتحاد الأفريقى أرجأت اجتماع وزراء دفاع مجموعة شرق أفريقيا وسادك، ولم يعين الاتحاد الأفريقى بعد "ميسرين إضافيين" للمساعدة فى تعزيز مبادرات السلام المختلفة.

واجتمع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقى لمناقشة الوضع الأمنى فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية فى الرابع عشر من فبراير، ولكنه لم يؤكد سوى على توصيات قمة مجموعة شرق أفريقيا وسادك. ومن المرجح أن تهدف حركة إم٢٣ وداعميها الروانديين إلى تأمين اتفاق يضفى الشرعية على سيطرة حركة إم٢٣ على غوما وبوكافو وأجزاء من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وطالبت حركة إم٢٣ جمهورية الكونغو الديمقراطية بتنفيذ اتفاق السلام الذى تم التوصل إليه فى نيروبى عام ٢٠١٣، والذى نص على أن حركة إم٢٣ سوف تنزع سلاحها وتصبح حزبًا سياسيًا وأن الحكومة الكونغولية سوف تسهل عودة اللاجئين والإفراج عن السجناء وإعادة دمج المتمردين السابقين وإطلاق مبادرة المصالحة الوطنية والعدالة فضلًا عن الأمن الاجتماعى والإصلاحات الاقتصادية.

ومن المؤكد تقريبًا أن حركة إم٢٣ تهدف إلى تعزيز سيطرتها على المناطق التى استولت عليها وربما توسيع نفوذها فى جمهورية الكونغو الديمقراطية كحزب سياسى شرعى كجزء من أى اتفاق من هذا القبيل.

وقال كورنيل نانجا، رئيس الفرع السياسى لحركة إم٢٣، تحالف الكونغو النهرى، إن تحالف الكونغو النهري-حركة إم٢٣ "هنا للبقاء" و"منفتح على الحوار" مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد أن استولى تحالف المتمردين على غوما.

إن الجهود المنهجية التى تبذلها الجماعة لإقامة أنظمة إدارية "شبيهة بالدولة" فى الأجزاء الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية التى تسيطر عليها تشير إلى أن حركة إم ٢٣ تنوى حكم هذه المناطق فى الأمد البعيد.

وافق تشيسكيدى على التفاوض مع حركة إم ٢٣ بعد قمة مجموعة شرق أفريقيا وسادك فى منتصف فبراير، لكن من غير المرجح أن يتوصل إلى اتفاق يلبى مطالب حركة إم ٢٣ ورواندا.

واتفقت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا صراحة خلال قمة مجموعة شرق أفريقيا وسادك على استئناف محادثات السلام الثنائية والمفاوضات المباشرة "مع جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية (العسكرية وغير العسكرية) بما فى ذلك حركة إم ٢٣".

من غير المرجح أن يتوصل تشيسكيدى إلى اتفاق يضفى الشرعية على سيطرة حركة إم ٢٣ على شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، لأن مثل هذا الاتفاق من شأنه أن يقوض بشدة شرعيته وقاعدة سلطته فى كينشاسا.

سعى المسئولون الحكوميون الكونغوليون إلى حشد السكان ضد رواندا فى احتجاجات عنيفة فى بعض الأحيان مناهضة لرواندا ومعادية للغرب منذ يناير ٢٠٢٥، وأصدر حزب تشيسكيدى السياسى بيانًا فى ١١ فبراير رفض الدعوة إلى حوار مباشر مع حركة إم ٢٣ ووصف حركة إم ٢٣ بأنها "جماعة إرهابية فى خدمة رواندا". وقد أدى هجوم حركة إم٢٣ إلى تقييد العمليات الإنسانية بشكل كبير وتسبب فى نزوح واسع النطاق للسكان. كما أدى استيلاء حركة إم٢٣ على غوما فى أواخر يناير إلى الحد بشكل كبير من الوصول إلى الكهرباء والمياه وتوقف العمليات الإنسانية فى منطقة بحيرة كيفو الأوسع نظرًا لأهمية غوما كمركز لوجستى.

رفضت حركة إم٢٣ فتح مطار غوما وزعمت أن المطار لا يزال غير صالح للعمل بسبب القتال الدائر حول غوما. يعد مطار غوما أساسيًا لعمليات الإجلاء الطبى وتسليم الإمدادات الطبية والعاملين فى المجال الإنسانى. وقد أدى الاستيلاء على بوكافو إلى إعاقة قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة. وقالت الأمم المتحدة إن وجود حركة إم٢٣ على طول بحيرة كيفو وسيطرتها على ممر غوما-بوكافو "قطع" كل طرق المساعدات الإنسانية تقريبًا.

كما أدى استيلاء حركة إم٢٣ على ثانى أكبر مطار فى منطقة بحيرة كيفو، وهو مطار كافومو شمال بوكافو، إلى تقييد الرحلات الجوية الإنسانية الإقليمية بشكل أكبر. وقد أدى تقدم حركة إم٢٣ فى مقاطعات كيفو إلى تدفق أعداد كبيرة من النازحين داخليًا وزيادة فى انتهاكات حقوق الإنسان. وقد فككت حركة إم٢٣ مخيمات اللاجئين وأجبرت ما لا يقل عن ٧٠ ألف نازح داخلى حول غوما على التفرق من المدينة والعودة إلى قراهم فى مناطق ماسيسى ونيراجونجو وروتشورو فى شمال كيفو. وقالت الأمم المتحدة إن الاشتباكات الأخيرة فى جنوب كيفو أدت إلى نزوح أكثر من ١٥٠ ألف مدنى. وقد تسببت الأزمة فى فرار ما بين ١٠ آلاف و٣٥ ألف مدنى إلى الحدود بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندى منذ استيلاء حركة إم٢٣ على بوكافو.

واتهمت الأمم المتحدة حركة إم٢٣ بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما فى ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والعنف الجنسى.

خاتمة

فى ظل استمرار تقدم حركة إم ٢٣، يبدو أن الأزمة فى شرق الكونغو الديمقراطية مرشحة لمزيد من التعقيد، خاصة مع تراجع فعالية الجيش الكونغولى وفشل المبادرات الدبلوماسية فى تحقيق تقدم ملموس نحو وقف إطلاق النار. ورغم الضغوط الدولية المتزايدة على رواندا، إلا أن دعمها العسكرى واللوجستى للحركة لا يزال مستمرًا، مما يعزز موقف المتمردين ويجعل أى حل سياسى أكثر صعوبة.

ومن ناحية أخرى، فإن تفاقم الأوضاع الإنسانية والنزوح الجماعى للسكان يهدد بمزيد من عدم الاستقرار فى المنطقة، ما لم يتم التوصل إلى تسوية شاملة تضمن الأمن والاستقرار لجميع الأطراف.

ومع تصاعد حدة الصراع، يبرز التساؤل حول مدى قدرة المجتمع الدولى والدول الإقليمية على فرض حلول مستدامة تكفل إنهاء العنف وتحقيق تسوية سياسية عادلة.

إن استمرار الصراع دون حلول جذرية قد يؤدى إلى إعادة إنتاج سيناريوهات الفوضى التى شهدتها البلاد خلال العقود الماضية، مما يتطلب تحركات حاسمة لإنهاء دعم الجماعات المسلحة وضمان سيادة الدولة الكونغولية على كامل أراضيها.