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الخميس 27 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بدأ بفرقة نجيب الريحاني.. محطات فنية في مشوار الفنان محمد عوض

محمد عوض
محمد عوض
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في مثل هذا اليوم من عام 1997، رحل عن عالمنا الفنان محمد عوض والذي ترك بصمته الفنية في العديد من الأعمال الفنية الكوميدية، حيث تميز خلال مسيرته الفنية بخفة ظله وموهبته الفريدة.

وبدأ محمد عوض مشواره الفني من خلال مسرح الجامعة بعد التحاقه بكلية الآداب جامعة عين شمس، حيث قرر إنشاء فرقة مسرحية، وأعاد تقديم مسرحيات نجيب الريحاني، وبعد تخرجه من الجامعة التحق بفرقة نجيب الريحاني المسرحية، والتي كانت بوابة انطلاقة نحو عالم الفن والتمثيل، وكانت أولى مسرحياته معهم جولفدان هانم، لينقل بعدها إلى فرقة "ساعة لقلبك" بمسرح التلفزيون والتي من خلالها عرفه الجمهور.

وقدم محمد عوض خلال مسيرته الفنية أكثر من 80 مسرحية كان من أبرزها "نمرة اتنين يكسب"، أما في السينما فلقد قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة، والتي كان من أبرزها "الشياطين في أجازة، غرام في الطريق الزراعي، إجازة بالعافية، شلة المحتلين"، وغيرها من الأعمال السينمائية الناجحة، حيث كون العديد من الثنائيات السينمائية المميزة مع عدد من النجوم مثل حسن يوسف وفؤاد المهندس وأحمد رمزي.

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