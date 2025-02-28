الأهلي يسابق الزمن لتجديد عقود لاعبيه.. وكولر يتوعد المستهترين بالإقصاء

سريعًا فتح مسئولو قطاع الكرة بالنادي الأهلي ملف صفقات الصيف، بعد الحالة السيئة التي ظهر عليها اللاعبون فى المباريات الماضية، بداية من مباراة الزمالك، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف، إضافة إلى المباراة الأخيرة التى أقيمت أمام حرس الحدود وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف أشرف بن شرقي بشق الأنفس فى الدقيقة الثالثة والتسعين.

ويحاول الأهلي قطع مسافة طويلة فى ملف الصفقات الصيفية، لا سيما وأن شكل الفريق فى الوقت الراهن يؤكد ضرورة إبرام صفقات مميزة فى الصيف، لوجود بعض النواقص والتى من أهمها مركز الجناح الأيمن فى ظل تراجع مستوى حسين الشحات.

ووضع المارد الأحمر عددًا من الأسماء من أجل التفاوض معها فى الفترة المقبلة، لضمها إلى صفوف الفريق قبل انطلاق مباريات بطولة كأس العالم للأندية فى شهر يونيو المقبل، وهى البطولة التى يحاول النادى الأهلى أن يذهب فيها بعيدًا وكتابة تاريخ جديد فى مشاركته الأولى من النسخة الأحدث لمونديال الأندية.

ويركز الأهلي في هذا الملف على الصعيدين المحلي والاحترافي، لذلك فقد وضع أكثر من اسم فى الدورى المصرى نصب عينيه، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين الأجانب لضمهم فى الموسم المقبل، الذى يشهد مشاركة نادى القرن الأفريقي فى عدد من البطولات والمسابقات الهامة.

كولر يتوعد المستهترين بالإقصاء والخروج من حساباته فى المباريات المقبلة

وفى الإطار نفسه، فقد توعد السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق، اللاعبين المستهترين بالإقصاء والخروج من حساباته فى قادم المباريات التى لا تتحمل تخاذل أو إخفاقات، لا سيما وأن الدورى المصرى يتبقى على نهايته ٩ جولات فقط، والمنافسة على أشدها بين الأهلى وبيراميدز.

كولر يتحدث دائما مع اللاعبين على ضرورة التركيز فى الفترة المقبلة، ومحاولة تنفيذ التعليمات وبذل أقصى ما لديه من جهد لإسعاد الجماهير والفوز بالبطولات، لأن جمهور نادى القرن لا يرضى سوى بالمركز الأول سواء فى الدورى المصرى أو بطولة دورى أبطال أفريقيا.

كولر أظهر العين الحمراء للاعبين كلهم، وأكد عليهم أن هناك عددا من اللاعبين تراجع مستواهم بشكل ملحوظ، ووجود حالة من الاستهتار وعدم التركيز داخل الفريق، والبعض لم يستغل الفرصة التى حصل عليها، ولن يكون لديه متسع آخر من الوقت بمنحهم فرص جديدة، لأن الموسم بدأ فى التقاط أنفاسه الأخيرة، ولا مجال للتراخى والتراجع، ومن يقصر فى قادم اللقاءات لا يلوم إلا نفسه.

وفى إطار مختلف، يسابق محمد رمضان المدير الرياضى، ومحمد شوقى نائب المدير الرياضى لشئون الفريق الأول، الزمن من أجل الانتهاء من تجديد عقود اللاعبين التى تنتهى بنهاية الموسم الجارى، بالإضافة إلى اللاعبين الذى يسعى إلى تمديد عقودهم وتعديلها ليحصلوا على قيمة مالية تتناسب مع ما يقدمونه مع الفريق على مدار المباريات الماضية.

ويحاول «شوقي» تجديد عقد الحارس محمد الشناوى والمدافعين رامى ربيعة وياسر إبراهيم، بالإضافة إلى تعديل عقد مروان عطية ومصطفى شوبير لأنهما يقدمان مستويات طيبة للغاية فى الفترات الماضية، ويحصلان على رواتب قليلة ولا بد من ترضيتهم ماديًا وصعودهم إلى أصحاب الفئة الأولى لأنهما أصبحا من العناصر الأساسية.

ويخطط الأهلى إلى استغلال فترة التوقف الدولى المقبلة، من أجل عقد جلسات متتالية مع اللاعبين وتجديد العقود وإنهاء هذا الملف، ليركز اللاعبون فى قادم اللقاءات، ليستقروا على استمرارهم داخل جدران القلعة الحمراء، وإغلاق الباب أمام السماسرة والأندية الراغبة فى الحصول على خدماتهم بشكل مجانى.