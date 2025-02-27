اقرأ غدا في عدد البوابة: إتمام المرحلة الأولى من تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 28 فبراير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

إتمام المرحلة الأولى من تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي

الضفة الغربية ساحة معركة.. لازاريني: 40 ألفا اضطروا للفرار من منازلهم.. و5 آلاف طفل محرومون من التعليم

الرئيس الأمريكي خلال أول اجتماع للحكومة: حماس شريرة ووقف إطلاق النار قرار إسرائيلي

المفوض السامي لحقوق الإنسان يرفض مقترحات الضم والنقل القسري للأراضي الفلسطينية

زيلينسكي يتلقى دعوة لحضور القمة الأوروبية في لندن

ترامب: أوكرانيا يمكنها أن "تنسى" عضويتها في الناتو.. وعلى الأوروبيين تقديم الضمانات الأمنية

ستارمر يطلب من ترامب ضمانات أمنية لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا

الأمم المتحدة عاجزة عن تقديم مساعداتها الغذائية في مخيم للاجئين بالسودان