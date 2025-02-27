افتتاح معرض أهلا رمضان في جامعة دمياط

افتتح الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط ، معرض "أهلاً رمضان" الذي يُقام بمقر نادي الوافدين بالجامعة، بتنظيم من قطاع شئون التعليم والطلاب باشتراك كافة كليات الجامعة .

يأتي معرض "أهلاً رمضان" احتفاءً بقدوم شهر رمضان المبارك، وعرضًا للإبداعات الطلابية التي تجمع بين القيمة الفنية والجودة التنفيذية.

شهد الافتتاح حضورًا لافتًا لنائبي رئيس الجامعة، الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وعدد من عمداء الكليات، منهم الدكتور المتولي سليم، عميد كلية الزراعة ، والدكتورة أماني عوض عميد كلية ، و الدكتورة ناهد خضر عميد كلية التمريض ، والدكتورة غادة الصياد عميد كلية الفنون التطبيقية ، و الدكتورة أمنية البطراوي عميد كلية الطب ، إلى جانب وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين.

ضم المعرض أجنحةً لعرض الأعمال الفنية والأشغال اليدوية والمنتجات الغذائية التي أبدعها طلاب وطالبات الكليات، حيث اطلع رئيس الجامعة والوفد المرافق على شرحٍ مُفصّل من الطلاب عن أفكارهم الإبداعية، والتي تجسّدت في منتجات نهائية متميزة جمعت بين الإتقان والابتكار.

وأشاد الدكتور حمدان ربيع بالجهود الطلابية والمشرفين الأكاديميين، قائلًا: "هذه الأعمال تعكس تميز أبنائنا الطلاب وقدرتهم على تحويل الأفكار إلى واقع ملموس، مما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية للجامعة عبر استغلال الموارد الذاتية وتبني المواهب الإبداعية". كما وجّه بالشكر لكل من ساهم في إنجاح الحدث، معربًا عن فخره بمستوى الأعمال التي تليق بسمعة جامعة دمياط.

اختُتمت الفعاليات بعرض أزياء رمضانية مميزة من تصميم طالبات قسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية، تحت إشراف الدكتورة عبير الإتربي، حيث قدّمن تشكيلةً تعكس التراث والحداثة في آنٍ واحد.

في ختام كلمته، وجّه رئيس الجامعة التهنئة للحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، مثمنًا جهود القائمين على المعرض الذي يُعدّ نافذةً لإبراز إمكانات طلاب الجامعة وارتباطهم بتراثهم وهُويتهم.