سجل هدفًا.. تريزيجيه يقود الريان للفوز على العربي بالدوري القطري

قاد النجم المصري محمود حسن تريزيجيه فريقه الريان للفوز على العربي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد أحمد بن علي، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري القطري.

تواجد تريزيجيه أساسيًا في تشكيل الريان أمام العربي، ولعب المباراة حتى الدقيقة 79 بعد استبداله بزميله عميد محاجنة، كما سجل هدف الرهيب الأول.

تريزيجيه يسجل هدفًا في انتصار الريان على العربي

أحرز تريزيجيه الهدف الأول لفريق الريان في الدقيقة الخامسة، بعدما استغل متابعة تسديدة زميله، التي ارتدت من القائم الأيمن.

واستطاع العربي إدراك التعادل في الدقيقة 25، عن طريق لاعبه علاء الدين حسن، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، واصل تريزيجيه في تقديم أداء جيد، حتى وضع روجر جيديس الريان في المقدمة من جديد بهدف في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

بذلك، خاض تريزيجيه مع الريان 13 مباراة في الدوري القطري، أحرز خلالها 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

تعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك قبل أن يعود إلى النادي الأهلي بعد نهاية الموسم الجاري بعقد لمدة 5 سنوات.

بتلك النتيجة، ارتقى الريان إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 24 نقطة، بينما تجمد رصيد العربي عند 19 نقطة في المرتبة التاسعة.