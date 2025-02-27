بعد تخطيها المليون مشاهدة.. كواليس صناعة أغنية "سيدة الحب الأولى" بتوقيع محمد شكري

يكتب الشاعر الغنائي محمد شكري في موسم دراما رمضان المقبل، أغنية بعنوان "سيدة مصر الأولى" ضمن أحداث مسلسل "الأميرة ظل - حيطة" للنجمة ياسمين صبري، والتي تم طرحها ترويجا للعمل وتخطت المليون مشاهدة على “يوتيوب” بعد مرور 24 ساعة تقريبا على طرحها.



ويقول محمد شكري عن كواليس صناعة أغنية "سيدة الحب الأولى" في بيان صحفي:" كتبتها منذ فترة طويلة ولم تكن للمسلسل ولم يتم اختيار مطربة لغنائها في البداية، وجمعتني جلسات عمل بالمنتجة مها سليم والتي أعجبت بها لتختارها وتكون أغنية مسلسل "الأميرة ظل - حيطة".

وتابع محمد شكري عن رومانسية الأغنية: أحب من وقت لأخر الكتابة الرومانسية وعندما كتبتها لم أكن أمر بقصة حب عاطفية، ولكن جاءت كلماتها بالصدفة تتماشى مع رومانسية مسلسل "الأميرة ظل - حيطة".

واستطرد شاعر أغنية "سيدة الحب الأولى" عن اختيار المطربة أية خفاجة لتقديمها وقال: "لفتت أية الأنظار منذ تقديمها عدد من الأغاني في مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مي عمر، ووجدنا كفريق عمل للأغنية أنها ستعبر عن كلماتها بصدق ومناسبة مع خامة صوتها".



واختتم محمد شكري حديثه معبرا عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "سيدة الحب الأولى" عقب طرحها وتخطيها المليون مشاهدة في وقت قصير، متمنيا النجاح لمسلسل "الأميرة ظل - حيطة" المنتظر عرضه في رمضان المقبل.

والأغنية من غناء أية خفاجة وكلمات محمد شكري وألحان حازم أحمد وتوزيع محمد مجدي.

يشار إلى أن الشاعر محمد شكري كتب مؤخرا أغنية ضمن أحداث مسلسل "برغم القانون" للنجمة إيمان العاصي بعنوان "قوم"، وقدم في فيلم "عمر الأزرق" للنجم نضال الشافعي أغنية "طريق".

وكتب محمد شكري لعدد من نجوم الغناء منهم مصطفى حجاج أغنية "ما تدعيش عليا"، ولفريق مسار إجباري أغنية "قدها وقدود"، ولإيهاب توفيق أغنية "باشا"، ولسوما كتب أغنية "هاروح وأسال"، ولنهال نبيل أغنية "عزيزي الاكتئاب"، و لمحمد نور أغنية "ياه ع الفرحة" وغيرهم.



مسلسل "الأميرة ظل - حيطة"

ويعرض مسلسل "الأميرة ظل - حيطة" بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، على قناة أبو ظبي ومنصة "adtv"، في النصف الأول من شهر رمضان، وعلى قناة "ON" في النصف الثاني من الشهر المبارك.

مسلسل "الأميرة ظل - حيطة" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عنانى، نضال الشافعي، مها نصار، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.