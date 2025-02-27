جامعة أسيوط تنظم المؤتمر السنوي الثاني لإدارة مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، نظّمت إدارة مكافحة العدوى بمستشفيات الجامعة، اليوم الخميس الموافق 27 فبراير، مؤتمرها السنوي الثاني تحت عنوان "استراتيجيات لمستقبل مستدام خالي من العدوى" وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة أسماء الدروي، مدير إدارة مكافحة العدوى ورئيس المؤتمر، والدكتور إيهاب عبد الراضي، نائب مدير إدارة مكافحة العدوى ومقرر المؤتمر.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي أهمية المؤتمر في مناقشة أفضل الممارسات والاستراتيجيات الحديثة في مجال مكافحة العدوى وتحسين جودة الرعاية الصحية، بما يتماشى مع معايير اعتماد "GAHAR". كما أشاد بجهود إدارة مكافحة العدوى في توعية الكوادر الطبية وإعداد السياسات والبرامج اللازمة للحد من انتشار العدوى في المستشفيات الجامعية، حفاظًا على صحة المرضى والعاملين والبيئة المحيطة.

شهد المؤتمر حضور كل من: الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد الرحمن، وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة هدى مخلوف، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ضياء الدين عبد الحميد، نقيب الأطباء، والدكتورة إحسان علي حسن، مدير الإدارة المركزية للشؤون الطبية والعلاجية، والدكتور أحمد سيد موسى، نائب وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إلى جانب الدكتورة هبة الله راشد، رئيس شرف المؤتمر، والدكتورة كريمة محمد صبحي، والدكتورة رشا حسني سيد، سكرتيرة المؤتمر، والدكتور مايكل عادل عطا الله، منظم المؤتمر، فضلًا عن مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس، الأطباء، الصيادلة، وأطقم التمريض بمستشفيات جامعة أسيوط.

أشاد الحضور بالدور البارز الذي تقوم به إدارة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة أسيوط في الحد من انتشار الأمراض والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية للوقاية من العدوى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أحدث المستجدات في هذا المجال، ورفع وعي الأطباء الشباب، طواقم التمريض، والعاملين بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة بأسيوط.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أسماء الدروي أن المؤتمر يتضمن العديد من المحاضرات العلمية المتخصصة بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء من مختلف الجامعات المصرية، حيث تركز المناقشات على آليات الإشراف على مضادات الميكروبات للحفاظ على فعاليتها، وأفضل الممارسات في مكافحة العدوى وفق معايير GAHAR، وطرق انتقال الأمراض المختلفة عبر الهواء، الرذاذ، الطعام، المياه، والدم.

كما شهد المؤتمر تكريم عدد من القيادات الجامعية، نقيب الأطباء، نائب وكيل وزارة الصحة بأسيوط، مدير الإدارة المركزية للشؤون الطبية والعلاجية، رئيس شرف المؤتمر، بالإضافة إلى تكريم المشاركين تقديرًا لمساهماتهم في إنجاح الحدث.

وعلى هامش المؤتمر، تم تنظيم خمس ورش عمل متخصصة حول تطوير استراتيجيات الوقاية من العدوى في الرعاية الصحية، بمشاركة نخبة من المتخصصين في هذا المجال.