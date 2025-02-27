جامعة القناة تشارك في الندوة التثقيفية لقوات الدفاع الشعبي والعسكري

شارك وفد من طلاب جامعة قناة السويس في فعاليات الندوة التثقيفية التاسعة عشر لقوات الدفاع الشعبي والعسكري، التي أقيمت بقصر ثقافة الإسماعيلية، بمشاركة اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، واللواء أ.ح أسامة عبد الحميد داود، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

جاءت المشاركه الطلابية، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبإشراف تنفيذي للدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الباز، منسق أسرة طلاب من أجل مصر، والطالب محمد شريف، مقرر الأسرة،

وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف الأستاذ عبدالله عامر مدير عام الإدارة والأستاذ ياسر عبد المجيد مدير إدارة الأسر الطلابية.

هذا وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، أن مشاركة أسرة طلاب من أجل مصر في هذه الفعالية الوطنية تعكس وعي طلاب الجامعة وحرصهم على تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بتوعية طلابها بالقضايا الوطنية وإشراكهم في الفعاليات التي تساهم في بناء شخصيتهم القيادية.

وأوضح "مندور" أن الجامعة تعمل على إعدادهم ليكونوا قادة فاعلين قادرين على تحمل المسؤولية والمشاركة في تنمية الوطن، مشيدًا بجهود قوات الدفاع الشعبي والعسكري في نشر الوعي الوطني بين الأجيال الصاعدة.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحرص طلاب جامعة قناة السويس على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الوطنية، مؤكدا أن الجامعة تدعم كافة المبادرات التي تهدف إلى غرس القيم الوطنية وتعزيز روح المسؤولية لدى الشباب.

كما أكد أن التعاون بين الجامعة ومحافظ الإسماعيلية وقوات الدفاع الشعبي والعسكري مستمر، من خلال الندوات التثقيفية والزيارات الميدانية والأنشطة المختلفة التي تسهم في تنمية وعي الطلاب بالقضايا الوطنية والأمن القومي.

وأعرب الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، عن اعتزازه بالمشاركة المتميزة لطلاب الجامعة في هذه الفعالية، مشيرا إلى أن الجامعة تحرص على توفير الفرص لطلابها للمشاركة في الأحداث الوطنية الكبرى، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم.

وفي ختام الندوة، حرص وفد أسرة طلاب من أجل مصر على التعبير عن فخرهم بالمشاركة في هذا الحدث الوطني، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز وعيهم الوطني وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية لديهم، كما شهدت الفعالية تكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين والمتفوقين، وسط أجواء احتفالية أكدت على تلاحم مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في دعم الشباب وبناء أجيال واعية وقادرة على تحمل المسؤولية.