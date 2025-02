فوز 4 طلاب بالمدرسة النووية بمطروح بالمركز الأول والثاني بمعرض مكتبة الإسكندرية

قالت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إنه تم تحقيق إنجازًا كبيرًا وغير مسبوق بتحقيق أربعة طلاب من المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية المركزين الأول والثاني على مستوى الجمهورية بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للعلوم والهندسة 2025.

وأوضحت نادية فتحي أن المشروع البحثي Drone for 3D Radiation) Mapping & Radioac Source Decogntamin with Nal)، والذي شارك في تصميمه وإعداده الطلاب أحمد محمد عبد الخالق، ويوسف عماد حربي، ومحمد ياسر محمد دهمان، وأحمد حازم أحمد محمد بالمدرسة النووية؛ حقق المركز الأول جمهوريا بالمعرض العلمي وحصل المشروع البحثي

Explainable AL for Real- Time Systems Handing Evolving Data and Dynamic Explanations، للطالبين إبراهيم أسامة إبراهيم عبد العال، وليشوى ادور توفيق عزيز، على المركز الثاني جمهوريًا، مقدمة التهنئة للطلاب الأربعة النوابغ والذين يستعدون للسفر للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في المعرض العالمي خير سفراء لمصر.

وأضافت وكيل الوزارة أن وائل دويدار منسق تعليم مطروح بالمسابقة حقق أفضل منسق على مستوي الجمهورية لتكتمل لوحة التألق علميا وطلابيا ومهنيا. وأشادت بدور إسلام ناظم المشرف الإداري، وقدمت الشكر لمركز التطوير التكنولوجي برئاسة السيد عماد، والذي يعمل في صمت ومحمد حسن شعلة النشاط نائب مدير المركز، وهاني حسني مسئول التدريب بالمركز؛ تقديراً للجهد المتميز علي مدار مرحلة التقييم المركزي للأعمال البحثية وخلال المشاركة بالمعرض الدولي بالإسكندرية.

وأشارت أن هؤلاء الطلاب أصحاب الإنجاز العلمي نماذج مضيئة في التفوق العلمي والتميز التعليمي يحتذي به لأبنائنا الطلاب في الجد والاجتهاد والبحث والحرص على طلب العلم، متمنية أن يكونوا خير سفراء للوطن بالمعرض العالمي في أمريكا.

وأكدت فتحي أن المديرية حريصة على تقديم كافة سبل الدعم والتشجيع اللازم للنوابغ والمبتكرين من طلاب المدارس؛ وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتنفيذاً لتعليمات وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، وفي ضوء تكليفات القيادة السياسية بتشجيع البحث العلمي إيمانا من الدولة أن تقدم الأمم محوره الأساسي الاهتمام بالبحث العلمي.

4 طلاب بنووية مطروح يحصدا المركزين الأول والثاني جمهوريًا بمعرض مكتبة الإسكندرية

