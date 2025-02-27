السيسي يستعرض جهود تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى وإنفاذ المساعدات

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، عن حرصها على الاستماع إلى رؤية الرئيس السيسي بشأن الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، فضلاً عن إنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية لحماية أهالي القطاع من المأساة الإنسانية التي يواجهونها.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إتصالاً هاتفياً من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي ورئيسة الوزراء الإيطالية، أكدا خلال الاتصال على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً في المجالات الإقتصادية والاستثمارية والتجارية وقطاع الطاقة، بما يتماشى مع تطلعات الشعبين الصديقين.

