نصر عبده: أمريكا تعتمد على سياسة تأجيج الصراع للسيطرة على موارد إفريقيا

قال الكاتب الصحفي نصر عبده، المتخصص في الشؤون السياسية والاستراتيجية، إن مصر تركز على توفير أكبر قدر من التمويل والتكنولوجيا التي تستخدم في الدول الإفريقية لدعمها، حتى لا تخرج هذه الثروات خارج القارة، مشيرًا إلى أن ثروات القارة السمراء قادرة على تغيير الوجه الاقتصادي الإفريقي بالكامل، وهذا ما تخشاه العديد من الدول الكبرى.

وأضاف "عبده"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن الصين والولايات المتحدة وفرنسا يخشون من حدوث أي تكامل إفريقي، لأن هذه الدول لديها الكثير من الصناعات القائئة على ثروات القارة السمراء.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على سياسة تأجيج الصراعات الدائمة والمستمرة داخل الدول الإفريقية، من خلال دعم النزاعات والصراعات، وبهذه الطريقة تستطيع أمريكا التواجد وبقوة في القارة الإفريقية.