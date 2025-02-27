رئيسة وزراء إيطاليا تشيد بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية

شهد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا، التأكيد على ضرورة تكثيف التعاون الثنائي في مجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث أشادت رئيسة الوزراء الإيطالية بالجهود التي تبذلها مصر في هذا الصدد، والتي ترتب عليها عدم خروج أية مراكب تحمل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ عام ٢٠١٦، مشيرة الى أن تلك الجهود المصرية محل تقدير من الدول الأوروبية

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفياً من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس ورئيسة الوزراء الإيطالية أكدا خلال الاتصال على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وقطاع الطاقة، بما يتماشى مع تطلعات الشعبين الصديقين.

