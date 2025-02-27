مدير مركز معلومات الدقهلية يزور محافظة دمياط

التقى الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط ، مع المهندس السيد زين مدير مركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة الدقهلية، بحضور الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة ، و المهندس طارق بدوى مدير مديرية الطرق.

توجه الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالشكر الجزيل إلى معالي محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق وممثلى مركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة الدقهلية، على جهودهم المبذولة وتعاونهم مع محافظة دمياط والذى أثمر عن تسليم الرفع المساحى وكشف المرافق بطريق رأس البر الغربي، حيث أكد أن ذلك ساهم فى تحديد خطوط المرافق بحرم الطريق وجانبيه و أعماقها تمهيدًا لادراج ذلك واخذه فى الاعتبار عند إعداد التصميمات الإنشائية لتطوير وازدواج الطريق الجارى دراسته بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعمير .

و أوضح " محافظ دمياط " أن هذا العمل يأتى فى إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظتى دمياط و الدقهلية ، حيث أكد اهتمام المحافظة بالاستفادة من الخبرات الفنية التى يمتلكها مركز معلومات شبكات المرافق لإعداد تلك الخطة ،مما يدعم مخطط استكمال أعمال ازدواج الطريق ...

و وجه " الدكتور أيمن الشهابى " تعليماته إلى مديرية الطرق، بالبدء فورا باجراءات دراسة مخطط ازدواج الطريق بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل بمحاوره على التوازى لاتخاذ خطوات سريعة بهذا المشروع الذى يُعد من أهم المشروعات ذات الأولوية.

وأشار " محافظ دمياط " أن المحافظة تعمل حاليًا على إنشاء مركز معلومات لشبكات المرافق بمحافظة دمياط، نظرًا لأهمية المركز فى الكشف عن خطوط المرافق ، والذى يساهم فى دعم إتخاذ القرار بشأن المشروعات .

وعلى هذا الصعيد،، أوضح المتحدث الرسمي للمحافظة، أنه بالفعل يجرى العمل على كافة الأصعدة لتجهيز المركز بالأجهزة المتخصصة ، وكذلك اختيار الكوادر البشرية المتخصصة بمجالات عمل المركز التى ستعمل به ، و أكد اهتمام المحافظة تحت قيادة الدكتور أيمن الشهابي، على تحقيق التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين لدعم رؤية دمياط فى هذا الخصوص.