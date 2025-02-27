ناصر منسي ينقذ الزمالك أمام زد في الشوط الأول.. فيديو

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد زد، المقامة بينهما حاليًا على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تبادل لاعبو الزمالك وزد الاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات اللعب، حيث انحصر اللعب في شوط المباراة الأول في منطقة وسط الملعب، في ظل وجود فاعلية هجومية من الأبيض والتزام دفاعي من الفريق الضيف.

مباراة الزمالك ضد زد

تقدم زد على الزمالك بهدف في الدقيقة 25، سجله مصطفى زيكو بعد ارتباك خط دفاع الفارس الأبيض، ليسدد كرة ارتدت في ركلة ركنية.

وكاد أحمد مصطفى زيزو أن يسجل هدف التعادل لفريق القلعة البيضاء بعد مرور 10 دقائق فقط من هدف زد، لكن كرته الرأسية ارتطمت في العارضة.

ومن ركلة ركنية أيضًا، أحرز ناصر منسي هدف التعادل لفريق الزمالك في الدقيقة 45+5، لينقذ فريقه من الخروج من الشوط الأول متأخرًا بهدف.

يحتل فريق الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يأتي زد في المركز العاشر وفي رصيده 19 نقطة.