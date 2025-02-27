السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا يؤكدان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري وقطاع الطاقة

أكد الرئيس السيسي، ورئيسة وزراء إيطاليا، على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً في المجالات الإقتصادية والاستثمارية والتجارية وقطاع الطاقة، بما يتماشى مع تطلعات الشعبين الصديقين.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس ورئيسة الوزراء الإيطالية، أكدا خلال الاتصال على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وقطاع الطاقة، بما يتماشى مع تطلعات الشعبين الصديقين.

