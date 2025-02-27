كلف الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، لجان القطاع الوقائي لمراقبة الأغذية بالمديرية برئاسة مدير عام الطب الوقائي الدكتور شادى شاهين؛ بالمرور الصباحى والمسائى ومتابعة الأسواق في جميع مراكز المحافظة خلال شهر فبراير استعدادا لشهر رمضان المبارك.

حيث قامت إدارة مراقبة الأغذية، بحملات مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق، وقامت اللجان بالمرور على 230 منشأة غذائية فى جميع مراكز المحافظة، وضبط وإعدام أكثر من 2400 كجم أغذية فاسدة و500 لتر سوائل مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتحرير 3 محاضر ضبط، وتحرير 85 محضر جنح صحية لعدم حمل شهادات صحيه مع العاملين ولعدم اتباع قواعد النظافة العامة بالمنشآت، وجارٍ العرض على النيابة العامة لإعمال شؤونها.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشأت التى تتعامل مع المواد الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين؛ استعدادا لشهر رمضان المبارك، وفي اطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتشديد الرقابة علي المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة لضبط المخالف منها والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

صحة مطروح: ضبط وإعدام 2 طن ونصف مواد غذائية وتحرير 88 محضرا

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