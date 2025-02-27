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الخميس 27 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق هائل بسبب كسر بخط غاز بالصف دون إصابات

الحريق
الحريق
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نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق اندلع بسبب كسر ماسورة غاز، بجوار منطقة المصانع في مركز الصف جنوب الجيزة دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بحدوث كسر في ماسورة غاز بالصف، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو طوارئ الغاز إلى مكان البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط الحادث، وإغلاق المحبس الرئيسي لمنع تدفق الغاز، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، كما تم إصلاح الكسر ومنع أي تسريبات أخرى.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتوبا النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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