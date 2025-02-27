الجيش الإسرائيلي: الأجهزة الأمنية بكافة مستوياتها فشلت ليلة السابع من أكتوبر

الخميس 27/فبراير/2025 - 07:40 م

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، نتائج التحقيق في أحداث السابع من أكتوب 2023، وأبرزَ فيها إخفاقات استراتيجية واستخبارية كبيرة أتاحت لحركة حماس شنّ أكبر هجوم على الدولة العبرية في تاريخها.

ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، أكد الجيش في ملخص عن التقرير لوسائل الإعلام أن قواته أخفقت في حماية المواطنين الإسرائيليين. تمّ التفوّق على فرقة غزة الإسرائيلية في الساعات الأولى من الحرب، مع سيطرة الإرهابيين على الأرض وارتكابهم مجازر في المجتمعات وعلى الطرق في المنطقة.

وقال مسؤول عسكري للصحافيين: السابع من أكتوبر كان عبارة عن إخفاق تام، والجيش أخفق في تنفيذ مهمة حماية المدنيين الإسرائيليين، مضيفًا: “كثير من المدنيين قُتلوا في ذاك اليوم وهم يسألون أنفسهم وبصوت مرتفع: أين كان الجيش الإسرائيلي؟”.

وقال المسؤول أيضًا: لم نتصوّر حتى أن سيناريو كهذا كان ممكنًا»، مشيرًا الى أن عناصر فصائل فلسطينية تتقدمها حركة حماس، باغتوا إسرائيل ليس فقط من حيث حجم الهجوم بل أيضًا بوحشيته.