أماني القرم: نتنياهو لا يريد إغضاب ترامب ولكنه سيماطل لتنفيذ اتفاق غزة

قالت الدكتورة أماني القرم، الباحثة السياسية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس مختطفًا من قبل اليمين المتطرف، بل إن لديه مشروعًا سياسيًا قديمًا يقضي بعدم وجود دولة فلسطينية.



وأكدت أنه دائمًا ما يتفاخر بأنه الوحيد من بين رؤساء الوزراء الإسرائيليين بعد اتفاق أوسلو الذي استطاع أن يفشل هذا الاتفاق ويمنع وجود حل دولي لمشكلة الدولتين.



وأضافت القرم، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو من أكثر الساسة دهاءً في إسرائيل، ولكن تكتيكاته السياسية تتماشى مع المشروع اليميني الصهيوني، مما جعل التيارين يصبحان تيارًا واحدًا. وأوضحت أن أحداث 7 أكتوبر قدمت له ذريعة للانخراط في هذا المشروع.



وأشارت إلى أنه كان بإمكانه وقف الحرب في وقت مبكر والحفاظ على أرواح العديد من الأسرى، وهو ما تتهمه به عائلات المختطفين الإسرائيليين، حيث يرون أن نتنياهو هو المسؤول عن وفاة كل جثة تم إعادتها إلى إسرائيل.

وتابعت القرم، أنه في الأيام الأخيرة تحدث كل من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الموقف الإسرائيلي، مؤكدين أن الدخول في المرحلة الثانية يعود إلى قرار إسرائيلي وليس إلى قرار أمريكي.



