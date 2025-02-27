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الخميس 27 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع ربة منزل داخل مطحن ذرة بمنشأة القناطر

ارشيفيه
ارشيفيه
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لقيت ربة منزل مصرعها داخل مطحن ذرة بعدما علقت ملابسها بسير ماكينة الطحن، مما أدى إلى سقوطها وفصل رأسها عن جسدها في الحال بمنطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بمصرع سيدة داخل أحد مطاحن الذرة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص أن الضحية ثلاثينية وأثناء قيامها بطحن الذرة علقت ملابسها بالسير الحديدي للماكينة، ما تسبب في سقوطها ووفاتها على الفور، تم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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