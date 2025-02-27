جيش الاحتلال يعترف: فشل أمني واسع في السابع من أكتوبر

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عدد الفلسطينيين الذين شاركوا في عملية السابع من أكتوبر “طوفان الأقصى” بلغ نحو 5000 شخص، موزعين على ثلاث مراحل من الهجوم.

ورغم ما يعتبره الجيش إنجازات ميدانية حققها خلال المعارك، أكد أن ذلك لا يلغي الإخفاقات التي شهدها اليوم الأول من المواجهات.

وأفادت التقييمات العسكرية بأن الحرب كشفت عن أن خصوم إسرائيل يمتلكون استراتيجية متعددة الجبهات وأكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا.

كما أقر جيش الاحتلال بأن مختلف الأجهزة الأمنية لم تتمكن من التعامل بفعالية مع الحدث عند وقوعه، ما أدى إلى إخفاق واسع النطاق ليلة الهجوم.

ووفقًا لنتائج التحقيقات، فقد احتاجت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى قرابة عشر ساعات لاستعادة السيطرة على المناطق التي تعرضت للهجوم في ذلك اليوم.

وفي الساعات الأولى من يوم السبت، الموافق 7 أكتوبر 2023، نفذت المقاومة الفلسطينية عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل، قادتها كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، وأطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى".

الهجوم الذي اعتُبر الأضخم من نوعه منذ عقود، جاء عبر عمليات متزامنة براً وبحراً وجواً، حيث اخترقت مجموعات فلسطينية السياج الحدودي وتمكنت من الوصول إلى عدة مستوطنات في محيط قطاع غزة.