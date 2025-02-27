جامعة قناة السويس تختتم المهرجان الكشفي الأربعين والإرشادي الثلاثين

في احتفالية تجسدت فيها معاني الانضباط ، وروح الفريق، أسدلت جامعة قناة السويس الستار على فعاليات المهرجان الكشفي الأربعين والإرشادي الثلاثين، الذي شهد مشاركة متميزة من جوالي وجوالات 14 كلية، يمثلون قادة المستقبل من طلاب الجامعة.

جاء المهرجان ليؤكد الدور المحوري للحركة الكشفية والإرشادية في بناء الشخصية القيادية وتعزيز روح التعاون والمسؤولية المجتمعية.

أقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية.

وبمتابعة الأستاذ عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتورة هبة عبد المنعم، مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة، والأستاذة ابتسام سليم، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.

في كلمته تعليقا على الحفل الختامي، شدد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على أن الجامعة تضع الأنشطة الطلابية في قلب استراتيجيتها التعلمية ، مؤكداً أن الحركة الكشفية والإرشادية تعد منظومة متكاملة لإعداد الشباب، وصقل مهاراتهم القيادية، وترسيخ قيم التعاون والانتماء.

وأشاد "مندور" بالمستوى المتميز للطلاب المشاركين، مشيراً إلى أن هذا المهرجان يعكس مدى اهتمام الجامعة ببناء شخصية الطالب المتكاملة، المزودة بالعلم والمهارات الحياتية التي تؤهله للنجاح في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته البالغة بما حققه المهرجان من نجاحات كبيرة، انعكست في أداء الطلاب وقدراتهم التنظيمية والقيادية.

وأكد "عبد النعيم" أن الجامعة ستظل داعماً رئيسياً للأنشطة الطلابية، انطلاقاً من إيمانها العميق بأن بناء الأوطان يبدأ من إعداد جيل واعٍ، مسؤول، قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

كما وجه الشكر لكل القائمين على تنظيم المهرجان، مشيداً بروح التحدي والإبداع التي أظهرها الطلاب المشاركون.

أما الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، فقد أشار إلى أن المهرجان هذا العام تميز بتنوع برامجه وقوة المنافسة بين الفرق المشاركة، ما يعكس إقبال الطلاب على الأنشطة التي تنمي لديهم روح العمل الجماعي، وتعزز مهاراتهم القيادية والتواصلية.

وأكد أن الجامعة مستمرة في تطوير الأنشطة الكشفية بما يتماشى مع رؤية الدولة في إعداد كوادر شبابية قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفعالة في المجتمع.

وفي الختام، كرّم الدكتور محمد عبد النعيم الطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى، بالإضافة إلى تكريم الطالب والطالبة المثاليين خلال فعاليات المهرجان، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بإنجازات الطلاب، الذين أثبتوا أن جامعة قناة السويس لا تقتصر على تقديم المعرفة الأكاديمية فحسب، بل تواصل دورها في تخريج جيل واعٍ، قادر على القيادة وخدمة المجتمع.