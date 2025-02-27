وزير الرياضة يشهد ختام مهرجان الإسماعيلية للهجن بدورته رقم 20

شهد اليوم الخميس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور محافظ الإسماعيلية لواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، واللواء خالد فوده مستشار السيد رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء السابق، ورئيس شرف الاتحاد المصري للهجن ورئيس الاتحاد المصري للهجن عيد حمدان، ولفيف من أعضاء مجلس النواب والشوري، ختام المهرجان الدولي للهجن والذي استضافته محافظة الإسماعيلية.

وعبر وزير الرياضة، عن سعادته بتواجده بالمهرجان اليوم وسط أسرة رياضة الهجن موجهاً التحية والتقدير للواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء السابق، والذي كان داعم كبير لرياضة الهجن والعمل علي تطويرها خلال الفترات السابقة .

كما توجه بالشكر الي فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والذي طالب بوجود مضامير للهجن، والذي يدل علي الدعم الكبير الذي يوليه فخامته لرياضة الهجن .

وأشار وزير الرياضة، إلى أن مهرجان الإسماعيلية للهجن بدورته الحالية كان قد توقف لخمس سنوات وتحديداً منذ عام ٢٠٢٠ ، معتبراً "صبحي " الي ان أعاده انطلاقه وعوده المهرجان الدولي للهجن لمحافظة الإسماعيلية مرة اخري سوف يثري حركة السياحة ويخلق العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن رياضة الهجن تعد احد رؤي التطوير والتي أرساها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد تم بالفعل تطوير العديد من المضامير بمختلف محافظات الجمهورية، منوها إلى أن هذا الدعم المتواصل يأتي لإحياء الرياضة التراثية للقبائل المصرية وشبابها ، والذي يتماشي مع دعم وتطوير العمل بالمحافظات الحدودية تنسيقا مع الاتحاد المصري للهجن

وركز "صبحي" علي أن رياضة الهجن تُعد من الرياضات التراثية التى تُمثل هوية مصر، مؤكدًا على اهتمام الوزارة الكبير برياضة الهجن حيث إننا قمنا بتطوير العديد من المضمارير الخاصة بالهجن علي مستوي محافظات الجمهورية والتي تشهد دعم كامل وغير مسبوق من القيادة السياسية .

وأشار وزير الرياضة، إلى أن رياضة الهجن أصبحت لها أهمية من خلال الاستثمار في سباقات الهجن، والذي يعمل على مزيد من دعم السياحة الرياضية، من خلال حضور المهتمين بسباقات الهجن لمشاهدتها من الإخوة العرب والأجانب؛ لذا فان تلك الرياضة أصبحت عنصر هام لزيادة الدخل في مجال السياحة أيضاً.

من جانبه أوضح اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن هذه البطولة هي احتفال بالمحافظة لإحياء التراث وتعزيز رياضة الهجن، والتي تحظى باهتمام كبير من جانب جميع الدول العربية والأجنبية، وتمثل لنا في المحافظة مهرجان عالمي للترويج للمحافظة، حيث يحرص الكثير من محبي رياضة الهجن الي القدوم للمحافظة لمتابعة وتشجيع رياضتهم المفضلة من مختلف دول العالم .

ويشارك في فعاليات وسباقات المهرجان عدد من الدول العربية، وممثلي القبائل العربية من مختلف محافظات مصر ويتم تنظيمه بمنطقة وصلة سرابيوم أبوسلطان طريق ٣٠ يونيو بمحافظة الإسماعيلية.