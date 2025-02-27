وحدة الحروق بمستشفى سوهاج العام تستقبل المصابين في انفجار أنبوبة داخل شقة سكنية

أوضح الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن وحدة الحروق بمستشفى سوهاج العام استقبلت منذ قليل حالتين، إدعاء حروق لمصاب يدعي “ش ب ا” ويبلغ من العمر 57 سنة، و يعاني من حروق من الدرجة الثانية بالرأس و اليدين، و مصابة تدعي “ن م ف” 53 سنة و تعاني من حروق من الدرجة الأولى بالوجه، وذلك إثر حريق اندلع بشقة سكنية لإنفحار أنبوبة بها، والكائنة بمنطقة الشهيد.

وعلي الفور انتقلت جميع الجهات المعنية والدفاع المدني والإسعاف، وتم توجيه المصابين إلى وحدة الحروق بمستشفى سوهاج العام.



ولفت "دويدار" إلى أنه قبل إنشاء وتشغيل وحدة الحروق هذه، كانت مثل هذه الحالات يتم اسعافها أوليا، ثم تحويلها إلى القاهرة لعدم وجود مكان متخصص للحروق بالمحافظة، و محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أنه بعد تشغيل الوحدة منذ أيام قليلة أصبحت تتعامل مع تلك الحالة مما يعد إنجازًا كبيرًا تم علي أرض المحافظة.

و اضاف دويدار اننا لابد ان نشعر بالفخر لما وصل اليه القطاع الصحي بالمحافظة و لدينا المزيد و المزيد .

مثمناً دور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج ودعمهم الدائم للقطاع الصحي بالمحافظة.