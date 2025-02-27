محافظ دمياط يستقبل مدير مكتب الأمم المتحدة

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، صباح اليوم بمكتبه، أحمد رزق مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat والدكتورة نهال المغربل عضو مجلس الشيوخ استشارى الاقتصاد المحلى والخبيرة الاقتصادية ولمياء مليجي مدير برنامج التنمية المحلية والسياسات الحضرية ويارا هلال معاون برنامج التنمية المحلية، ومحمد رمضان المنسق المحلى للبرنامج.

حيث جاء اللقاء بحضور اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة.

وفى مستهل اللقاء، أشاد "المحافظ" بما حققه المؤتمر العربى الثالث للأراضي الذى استضافته مدينة الرباط بالمملكة المغربية، الأسبوع الماضى، واعرب عن سعادته بالمشاركة به وعرض تجربة دمياط بمشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حيّنا " الذى يجرى تنفيذه بمنطقة الشعراء بالتعاون بين المحافظة وبرنامج موئل الأمم المتحدة، ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبدعم من وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية وتمويل مشترك بين الحكومتين المصرية والسويسرية ، والذى أثمر عن العديد من التوصيات التى ستساهم فى تعزيز الرؤى التنموية، وأكد محافظ دمياطK اهتمام المحافظة بالتنسيق مع UN Habitat، بتحديد نقاط لانطلاق آفاق أخرى للتعاون بين الجانبين والتى يأتى أحداها اليوم مشروع التنمية الاقتصادية للمحافظة.

وعلى هذا الصعيد، أكد "المحافظ" أن دمياط تتمتع بمقومات طبيعية وصناعية وتجارية متميزة ، فأشار على سبيل المثال، أن دمياط تشتهر بصناعات عديدة كالأثاث والأجبان والحلويات ، علاوة على اشتهارها بمهنة الصيد ووجود ثلثى اسطول الصيد المصرى بها، هذا بالإضافة إلى وجود مناطق صناعية بها ومنطقة حرة عامة تصل نسبة الاشغال بها ١٠٠ % ، وميناء دمياط الذى يشهد مشروعات قومية ضخمة ، ليصبح من أهم الموانئ حوض البحر المتوسط، و أيضًا تمتع المحافظة بطبيعة سياحية خاصة ووجود مدينتى رأس البر و دمياط الجديدة، كما استعرض أهم المحاور التى يتم العمل على تحقيقها من خلال إطلاق النسخة الأولى من مهرجان دمياط والذى جاء حاملاً شعار "دمياط حاجة تانية" للترويج لدمياط على مختلف المستويات، حيث أشار إلى أنه فى ضوء تلك النسخة تم الاستفادة من المميزات و نماذج النجاح التى حققها المهرجان وآليات تعزيز تلك المحاور لتحقيق نجاحات أكبر للنسخة المقبلة من المهرجان>

كما لفت الشهابى، إلى أن المحافظة حاليًا تعمل على إعداد دراسات لمشروعات مقترحة لتحقيق التنمية السياحية والاقتصادية والصناعية بمحافظة دمياط، و كذلك تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية بدمياط.



وخلال اللقاء، ناقش "المحافظ" آليات إعداد إستراتيجية التنمية الاقتصادية للمحافظة، فى ضوء تلك الفرص و المميزات التى تتمتع بها وكافة المعطيات التى تم طرحها ، بما يحقق اهداف التنمية المستدامة، كما بحث الملامح الرئيسية لتلك الاستراتيجية والتى سيتم وضعها وفقًا لتحليل الوضع الراهن ، بما يساهم فى توطين الأنشطة وربطها مع بعضها البعض ، وأيضًا الترويج للاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد و التنمية، وعلى هذا الصعيد، رحب " الدكتور أيمن الشهابى " بهذا التعاون الجديد، و أكد دعمه لكافة محاور العمل.

وفى هذا الخصوص، انعقدت ورشة عمل برئاسة السكرتير العام المساعد و مستشار محافظ دمياط والمتحدث الرسمي للمحافظة، وبحضور ممثلى الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة و ممثلين عن هيئة ميناء دمياط وجهاز تنمية المشروعات وهيئة التنمية الصناعية تناول طرق جذب المستثمرين والقضاء على البطالة، وذلك نظرًا لوجود موارد محلية كبيرة في المحافظة، لتحقيق التنمية الاقتصادية لدمياط، وضرورة وجود البيانات الشاملة المتعلقة بالأمكان والمنشآت غير المستغلة، والتي يمكن أن تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة، وذلك لأن الدولة بحاجة إلى المستثمرين لنقل البلاد إلى مرحلة مختلفة من التنمية، كما أن التخطيط الجيد المرتبط بالواقع هو مفتاح جذب المستثمرين.

وجرى التأكيد خلال الجلسة أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطنين في دمياط والتغلب على التحديات التي تواجههم، وذلك لأن المواطنين في دمياط لديهم سمات وخصائص متميزة وداعمة لتحقيق التنمية، وهذا لا يتم الا بتكاتف الجهود بين المسئولين والمستثمرين والمواطنين لتحقيق التنمية المستدامة في دمياط.