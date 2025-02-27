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الخميس 27 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نصر عبده: الرئيس السيسي حريص على التكامل الاقتصادي الأفريقي.. فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قال الكاتب الصحفي نصر عبده، المتخصص في الشؤون السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على إحداث التكامل والتعاون اقتصادي مع جميع الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن إفريقيا تحتوي على نسبة كبيرة من الموارد الطبيعية والثروات في العالم. 

وأضاف "عبده"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن الموارد الطبيعية للقارة السمراء إذا استخدمت في التنمية فهذا من شأنه أن يُغير الوضع الاقتصادي في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن هناك حرصًا من الدول القوية إلى النفاذ والتغلغل في الداخل الإفريقي، للسيطرة على موارد القارة الإفريقية السمراء.

وأوضح أن الدول الغربية تُريد الحفاظ على قوتها الاقتصادية من خلال امتلاك ثروات القارة السمراء، مضيفًا أن رئيسة وزراء إيطاليا طالبت الرئيس الفرنسي بترك ثروات القارة السمراء، بدلاً من استقبال المهاجرين، مؤكدة أن 90% من كل يورو في باريس يأتي من القارة السمراء.

الكاتب الصحفي نصر عبده الرئيس عبد الفتاح السيسي ثروات القارة السمراء الوضع الاقتصادي في القارة الإفريقية