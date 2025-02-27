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الخميس 27 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إغلاق المحبس الرئيسي لموقع حريق كسر خط غاز الصف وبدء عمليات الإطفاء

الحريق
الحريق
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أغلقت شركة الغاز المحبس الرئيسي المغذي لموقع اشتعال النيران الناتج عن كسر خط غاز بجوار منطقة المصانع في مركز الصف جنوب الجيزة، ما أدى إلى انخفاض مستوى النيران في المكان، الأمر الذي ساهم في تسهيل عمليات الإطفاء التي يقوم بها رجال الحماية المدنية، حيث يواصلون جهودهم لمحاصرة الحريق ومنع امتداده.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع كسر في ماسورة غاز بمنطقة المصانع في الصف، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية ومسؤولو طوارئ الغاز إلى مكان البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط الحادث، والعمل على إصلاح الكسر والسيطرة على التسريب.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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