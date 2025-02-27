محافظ سوهاج يتفقد أعمال إنشاء كوبري المراغة العلوي ومبنى بديل مستشفى المراغة المركزي

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، خلال أعمال إنشاء كوبري المراغة أعلي السكة الحديد، بالإضافة إلى تجهيزات مبنى بديل مستشفى المراغة المركزي، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء بهذه المشروعات، والعمل على إزالة أية معوقات للانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والنائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب، وخالد أبو محسب رئيس مركز ومدينة المراغة.

وقد استهل المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء كوبري المراغة أعلى السكة الحديد، واستمع إلى شرح مفصل عن المشروع والذي وصلت نسبة التنفيذ به 35%، بتكلفة تصل إلى 200 مليون جنيه، ويتم تنفيذه بطول 1445 متر، ويشمل الجزء الرئيسي الموازي لطريق القاهرة/أسوان الزراعي بعدد 2 حارة بعرض 10.5 مترا، وطول 525 متر، كما يشمل مطلع من الجهة البحرية، ويربط طريق القاهرة/ أسوان الزراعي نزولا إلى طريق شرق السكة الحديد من الجهة البحرية بطول 310 متر، بالإضافة إلى مطلع من الجهة القبلية، ويربط طريق شرق السكة الحديد نزولا إلى طريق القاهرة/ أسوان الزراعي من الجهة القبلية بطول 310 متر، فضلا عن أعمال طرق عند المدخل بطول حوالي 300 متر.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين الوحدة المحلية والهيئة العامة للطرق والكباري للمتابعة الدورية ووضع برنامج تنفيذي يتضمن تقدم نسب التنفيذ كل أسبوع، بالإضافة إلى برنامج زمني محدد للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن.

وخلال الجولة إطلع المحافظ على أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى الإدارة الصحية بالمراغة وتجهيزه ليكون بديلا لمستشفى المراغة المركزي، حيث تفقد الأماكن المقترحة داخل المبنى للعيادات الخارجية والاستقبال، الحضانات، وغرف العمليات، ووجه بتكثيف العمالة داخل المبنى للانتهاء منه في أسرع وقت، ونقل المستشفى للتيسير على المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم لحين الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد مستشفى المراغة المركزي .