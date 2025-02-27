احتفالًا بالشهر الكريم.. حزب الشعب الجمهورى بالدقهلية ينظم فعالية تحت شعار "خير رمضان"

نظمت أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهورى بمحافظة الدقهلية، بقيادة ريهام محفوظ أمينة المرأة، فعالية تحت شعار "خير رمضان"، وذلك بحضور المحاسب محمد حمود أمين الحزب بالدقهلية، وممثلي منطقة الدقهلية الأزهرية احتفالا بحلول شهر رمضان .



جاء ذلك بناءاً على توجيهات المهندس حازم عمر رئيس الحزب، وأحمد أبوهشيمه نائب رئيس الحزب، و اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب، و رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية، وبحضور شريف المزاجي مساعد امين المحافظة و المهندس محمد طارق نور أمانة العضوية، والمهندس أحمد الشهاوي رئيس لجنة التكنولوجيا، وهويدا ابوالمكارم امينة المرأة عن مركز اجا.



فى البداية رحبت ريهام محفوظ، بالحضور قائله :انها سعيدة جدا بتواجدها وسط اهلها للاحتفال بهذا الشهر المبارك .



وأضافت، أنه يجب على كل أم ان تستغل هذا الشهر الفضيل وتحاول جاهدة ان تتقرب من أولادها وأن تتكلم معهم عن فضل هذا الشهر الكريم ومحاولة خلق ذكريات معهم حيث يتذكرونها عندما يكونوا رجال صالحين وأمهات صالحات وضربت المثل بوالدتها، حيث أنها قدوتها كانت تحكي قصص الأنبياء وغزوات الرسول عليه الصلاة والسلام لها، وهي طفلة وكانت تحتوي على العديد من القيم والمبادئ التي يجب ان يتحلى بها أبنائنا ولابد ان نكون قدوة لهم.



كما أعرب محمد حمودة أمين المحافظة، عن امتنانه لتواجد هذا الحشد الجميل الرائع من أهالي مركز اجا بالقرى المجاورة وهنئهم بحلول شهر رمضان المعظم.



كما تحدث الدكتور شريف المزاحي، في كلمته عن فضل هذا الشهر الكريم كما تم تقديم التواشيح والإنشاد الديني والابتهالات كما تم عمل العديد من الفقرات الاستعراضية من خلال بوجي وطمطم مع الأطفال، وتوزيع الهدايا عليهم والتي ادخلت على قلوب جميع المتواجدين البهجة والفرحة، حيث ساد جو من البهجة والسعادة .