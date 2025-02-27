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الخميس 27 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الدفع بـ 8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق ماسورة غاز في الصف

الحريق
الحريق
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دفعت قوات الحماية المدنية في الجيزة بـ 8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل ناتج عن كسر ماسورة غاز بجوار منطقة المصانع في مركز الصف جنوب الجيزة، حيث يحاصر رجال الإطفاء النيران من جميع الاتجاهات في محاولة لإخمادها ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع كسر في ماسورة غاز بمنطقة المصانع في الصف، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية ومسؤولو طوارئ الغاز إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحادث، والعمل على إصلاح الكسر والسيطرة على التسريب.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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