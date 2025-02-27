بتخفيضات 30٪؜.. افتتاح معرض السلع الغذائية في دمياط

افتتح اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، معرض "أهلاً رمضان" للسلع الغذائية والأساسية بمدينة الروضة والذى أقامته الوحدة المحلية للمدينة استعدادًا لشهر رمضان المبارك، حيث جاء الافتتاح بحضور سوزان عثمان رئيس الوحدة المحلية لمدينة الروضة.

هذا وقد تفقد السكرتير العام المساعد، المعرض الذى تضمن السلع الغذائية والأساسية واللحوم البلدية والأسماك والمجمدات والتمور ومنتجات الألبان وأيضًا الملابس ، للبيع بأسعار مخفضة، حيث حرص اللواء عبد الله عاشور على التواصل مع العارضين والتأكيد على الإعلان عن أسعار السلع قبل وبعد الخصم أمام المواطنين ووجه بتخفيض أسعار سلع العدس والبيض والسكر .

فيما ويشار إلى قيام المحافظة بإقامة معارض "أهلا رمضان " بمختلف المناطق لتوفير السلع الغذائية والأساسية بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

حيث يأتى السوق بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية ، وشارك به عدد من العارضين وشركة تجارة الجملة، وتضمن السلع الأساسية والغذائية والخضروات والفاكهة، ولحوم بلدية بسعر ٣٠٠ جنيه وأسماك ، وتواصل اللواء عبد الله عاشور مع العارضين وأكد على بالإعلان عن أسعار السلع قبل وبعد الخصم ، واطمأن على توافر السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين.

فيما ويشار إلى قيام المحافظة بإقامة معارض " أهلا رمضان " بمختلف المناطق لتوفير السلع الغذائية والأساسية بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق حيث يأتى السوق بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية ، وشارك به عدد من العارضين وشركة تجارة الجملةوحرص على التواصل أيضًا مع المواطنين للاطمئنان على توافر احتياجاتهم بالسوق بأسعار مناسبة ،وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " على أن المعرض سيستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك ، ولفت إلى أن تلك المبادرات تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.