انطلاق المعرض الطلابي الأول لبرنامج العمارة بحلوان الأهلية

نظم برنامج العمارة والتصميم البيئي بكلية الهندسة بجامعة حلوان الأهلية، معرضه الطلابي الأول، والذي يُعد نافذة إبداعية لعرض مشروعات وأعمال طلاب البرنامج، وعقد تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وإشراف الدكتور عمرو عبد الهادي عميد كلية هندسة المطرية، الدكتور ياسر لطفى أستاذ العمارة بكلية هندسة المطرية، ومدير وحدة التخطيط العمراني بمركز الاستشارات الهندسية، والسيد عطا أمين عام الجامعة.

حيث تضمن المعرض أعمال طلاب البرنامج من مختلف المستويات الدراسية، من لوحات هندسية، وتصاميم مجسمات معمارية عالية الدقة وعرض لأحدث أساليب توظيف الفراغات الخارجية، بالإضافة إلى بعض الأعمال الفنية المرتبطة بمجال هندسة العمارة، والتى تم تقديمها بمستوى مميز يعكس مدى جودة التعليم بالجامعة والمجهود الذي يبذله أعضاء هيئة التدريس.

ويعد هذا المعرض تجسيداً لحرص الجامعة على دعم الابتكار والإبداع لدى طلابها، ويُتيح لهم فرصة متميزة لعرض مشروعاتهم وتبادل الأفكار مع زملائهم وأعضاء هيئة التدريس، مما يعزز من قدراتهم الأكاديمية والعملية.