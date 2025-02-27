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الخميس 27 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"البوابة نيوز" ترصد اليوم الدراسي المسائي في مدرسة المستقبل بالمطرية.. صور

مدرسة المستقبل
مدرسة المستقبل
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رصدت البوابة نيوز، تفاصيل اليوم الدراسي بالفترة المسائية في مدرسة المستقبل الإعدادية بنات التابعة لإدارة المطرية التعليمية، حيث شهد اليوم حضوراً مرتفعاً لطالبات الصفين الأول والثاني الإعدادي.

أوضحت عبير عنتر، مديرة المدرسة، أن المدرسة تعمل بنظام الفترتين، صباحية ومسائية، مشيرة إلى أن الحضور في شهر رمضان مستمر بشكل منتظم. كما أكدت أن هناك اختبارات ستجرى للطالبات في شهر مارس، إلا أن وقت الحصة سيكون أقل من المعتاد، ولكن يتم التأكيد على أهمية الحضور.

ويبلغ عدد الطالبات بالمدرسة 1332 طالبة، موزعات على 27 فصلاً دراسياً. وقد سجلت نسبة الحضور لطالبات الصف الأول الإعدادي 87.5%، بينما كانت نسبة الحضور للصف الثاني الإعدادي 76%.

 

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