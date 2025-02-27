ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن ، بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35797 طنا تشمل : 15914 طن يوريا و 13975 طن كلينكر و 1738 طن رمل و 4170 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38465 طن تشمل : 7820 طن خردة و 3000 طن ذرة و 6589 طن قمح و 6000 طن نواتج تقطير و 4500 طن فول و 3725 طن حديد و 1311 طن خشب زان و 3520 طن زيت طعام و 2000 طن فول صويا .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 542 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 202 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3283 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 68018 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 9141 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5630 حركة .

وأبرمت هيئة ميناء دمياط عقد تقديم خدمات بيئية متكاملة مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة في إطار جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية ومراعاة أعلى معايير الحفاظ على البيئة داخل الميناء.

ووقّعت هيئة ميناء دمياط وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة إحدى الشركات التابعة للمقاولين العرب ، عقدًا تلتزم به الشركة بتقديم خدمات بيئية متكاملة لميناء دمياط ، حيث قام بالتوقيع اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، وحسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر.

جاءت مراسم التوقيع بحضور اللواء بحرى أحمد حمدى عبدالعزيز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتشغيل ولفيف من قيادات الجانبين.

يهدف هذا العقد إلى تقديم شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة حلول بيئية متطورة تشمل التعامل مع المخلفات.